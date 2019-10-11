Получатель «дальневосточного гектара» в Бурятии восстановит заброшенную ферму

Будущий фермер планирует выращивать овощи и разводить калифорнийских кроликов
Житель Бурятии Иван Галецкий взял по программе «Дальневосточный гектар» землю, где когда-то стояла ферма. Молодой человек планирует восстановить заброшенные постройки, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Участок находится в селе Пестерево Тарбагатайского района. Будущий фермер планирует заняться сразу двумя направлениями - животноводством и овощеводством. Иван Галецкий рассказал о том, как прошло оформление заявления и поделился своими планами на будущее.
- Я взял «дальневосточный гектар» в Тарбагатайском районе, так как там всегда было большое количество пахотных полей и наиболее плодородная почва. В моих планах организовать замкнутый цикл – выращивать кроликов и овощи. Часть овощей буду поставлять на внутренний рынок Бурятии, а часть – на корм кроликам. В планах – освоение пушнины. Думаю выйти на стопроцентную производственную переработку, чтобы и мясо, и мех полностью перерабатывать, – рассказал молодой человек.
Начинающий фермер рассказал, что выбрал оптимальную для местных климатических условий породу – калифорнийских кроликов, которые, по его словам, менее прихотливы и дают нежное и полезное мясо. Овощи планирует выращивать на гидропонике.
- Буду выращивать овощи без почвы, в бассейн идут только натуральные добавки, никаких химикатов или удобрений. Теплицу можно сделать даже круглогодичной, – поделился он.
Чтобы сделать сельхозпроизводство ещё более эффективным, Иван Галецкий планирует в перспективе перевести ферму на автономное электроснабжение – заказать и установить солнечные батареи, поскольку, как известно, Бурятия обладает достаточно высоким уровнем инсоляции, количество солнечных дней в году доходит до 300.
- Оформить землю было легко. У меня большинство знакомых и друзей даже не поверили сначала, что я «дальневосточный гектар» получил. Сейчас они по моему примеру берут землю: кто-то – чтобы дом построить, кто-то – чтобы выращивать картошку. Взять участок просто: достаточно владеть компьютерной мышкой, – смеется Иван Галецкий. - Авторизуешься на сайте «НаДальнийВосток.РФ» через «Госуслуги», выбираешь на карте участок. В электронном виде подаешь заявление, в электронном виде получаешь ответ в личный кабинет. На получение «дальневосточного гектара» у меня ушло 18 дней – с момента подачи документов до момента заключения договора.
В настоящее время программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России, а также участникам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока.
С 1 августа 2019 года программа начала действовать в Бурятии и Забайкальскм крае, где земельные участки могут взять местные жители на территории «домашнего» региона. По состоянию на 10 октября 2019 года, на «дальневосточные гектары» в Бурятии подано около 1400 заявлений.
Важно отметить, что из действия программы «Дальневосточный гектар» исключена Центральная экологическая зона Байкала, заповедники, национальные парки и другие особо охраняемые природные территории. Правительством Бурятии дополнительно в зоны «нельзя» включены Северобайкальск, Улан-Удэ и двадцатикилометровая (буферная) зона вокруг него, территории сакральных объектов, зоны экономического благоприятствования и лечебно-оздоровительные местности.
Фформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.
Получатель «дальневосточного гектара» в Бурятии восстановит заброшенную ферму
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