Итоги конкурса на разработку самолёта «Байкал» отменили

По поводу самолёта «Байкала» накапливается всё больше вопросов



Минпромторг России отменил результаты конкурса по определению разработчика лёгкого многоцелевого самолёта на замену Ан-2. Это следует из материалов закупки, размещённых на сайте госзакупок, сообщает портал «Авиация России».



9 сентября на портале был размещён протокол подведения итогов открытого конкурса, в котором был определён победитель - Уральский завод гражданской авиации.



Результаты конкурса на создание универсального самолёта малой авиации «Байкал» (ТВС-2ДТС) отменены по жалобе компании «Байкал-Инжиниринг». Основанием для отмены стало предписание федеральной антимонопольной службы. ООО «Байкал-Инжиниринг» утверждает, что подало заявку на конкурс, объявленный минпромторгом, однако та была возвращена, поскольку Сбербанк не перечислил на специально открытый счёт взнос, необходимый для участия в конкурсе.



Лёгкий многоцелевой самолёт для местных воздушных линий «Байкал» должен сменить устаревшие Ан-2. Изначально планировалось, что серийное производство самолёта ТВС-2ТДС «Байкал» будет запущено на Улан-Удэнском авиазаводе. Однако затем в минпромторге пояснили, что ТВС-2ДТС — это экспериментальный образец, созданный для отработки новых технологий, и «с учётом технического задела», полученного при создании этой машины, создаётся новый серийный самолет.



«Справедливо будет сказать, что с самолётом, который должен прийти на замену Ан-2, возникает всё больше вопросов, которые накапливаются по мере того, как чиновники разного уровня и другие ответственные лица предлагают нам всё больше и больше информации по этому проекту. Проблема заключается в том, что в тех сообщениях, которые мы слышим и читаем, очень слабая взаимосвязь - к разработке самолёта «Байкал» подключаются новые участники, но не объясняется причина отказа от запуска в серию практически готового ТВС-2ДТС. В этой связи становится непонятным: кто и что разрабатывает, каким получится конечный продукт и главное - когда?» - отмечает «Авиация России».



