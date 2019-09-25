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Итоги конкурса на разработку самолёта «Байкал» отменили

Итоги конкурса на разработку самолёта «Байкал» отменили
Бизнес, 
По поводу самолёта «Байкала» накапливается всё больше вопросов

Минпромторг России отменил результаты конкурса по определению разработчика лёгкого многоцелевого самолёта на замену Ан-2. Это следует из материалов закупки, размещённых на сайте госзакупок, сообщает портал «Авиация России».

9 сентября на портале был размещён протокол подведения итогов открытого конкурса, в котором был определён победитель - Уральский завод гражданской авиации.

Результаты конкурса на создание универсального самолёта малой авиации «Байкал» (ТВС-2ДТС) отменены по жалобе компании «Байкал-Инжиниринг». Основанием для отмены стало предписание федеральной антимонопольной службы. ООО «Байкал-Инжиниринг» утверждает, что подало заявку на конкурс, объявленный минпромторгом, однако та была возвращена, поскольку Сбербанк не перечислил на специально открытый счёт взнос, необходимый для участия в конкурсе.

Лёгкий многоцелевой самолёт для местных воздушных линий «Байкал» должен сменить устаревшие Ан-2. Изначально планировалось, что серийное производство самолёта ТВС-2ТДС «Байкал» будет запущено на Улан-Удэнском авиазаводе. Однако затем в минпромторге пояснили, что ТВС-2ДТС — это экспериментальный образец, созданный для отработки новых технологий, и «с учётом технического задела», полученного при создании этой машины, создаётся новый серийный самолет.

«Справедливо будет сказать, что с самолётом, который должен прийти на замену Ан-2, возникает всё больше вопросов, которые накапливаются по мере того, как чиновники разного уровня и другие ответственные лица предлагают нам всё больше и больше информации по этому проекту. Проблема заключается в том, что в тех сообщениях, которые мы слышим и читаем, очень слабая взаимосвязь - к разработке самолёта «Байкал» подключаются новые участники, но не объясняется причина отказа от запуска в серию практически готового ТВС-2ДТС. В этой связи становится непонятным: кто и что разрабатывает, каким получится конечный продукт и главное - когда?» - отмечает «Авиация России».

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