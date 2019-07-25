В Бурятии «ЭкоАльянсу» дали налоговые поблажки

От предоставленной преференции бюджет Бурятии недополучит 3,7 млн рублей
24 июля на внеочередной сессии Народного Хурала приняли законопроект о предоставлении налоговой льготы региональному мусорному оператору ООО «ЭкоАльянс».
Регоператор получит льготу на упрощённую систему налогообложения с 6% до 1%. Выпадающие доходы бюджета Бурятии от предоставленной преференции составят 3,7 млн рублей.
- Предлагаемая мера позволяет операторам уменьшить налоговую нагрузку, а также компенсировать установление ими понижающих коэффициентов на услуги для граждан, проживающих в ИЖС, - сообщила в своём докладе замминистра экономики Бурятии Елена Тыжинова.
Мнения депутатов по поводу предоставления налоговой преференции «ЭкоАльянсу» разделились. Некоторые высказались категорично против предоставления налоговых льгот, а другие призвали поддержать регоператора.
- Мы все с вами знаем, что вообще суть программы регионального оператора в том, чтобы решить экологический вопрос – чтобы мусор утилизировали и перерабатывали. Буквально было совещание недавно, на котором мы задали вопрос: «Всё-таки в Бурятии на сегодняшний день региональный оператор прямыми своими обязанностями занимается или нет?». В тарифе сидит пункт, где прописано, что регоператор должен перерабатывать мусор. Вопрос такой, когда они вообще начнут перерабатывать мусор? Я предлагаю всё-таки, когда они вообще начнут в первую очередь перерабатывать мусор, только после этого давать какие-то налоговые преференции, - высказался депутат Тумэн Дондоков.
На вопрос парламентария ответил министр природных ресурсов Вадим Кантор. По его словам, региональный оператор ведёт работу по введению в строй мусоросортировочных станций.
- В настоящий момент устанавливается санитарно-защитная зона, ориентировочный срок запуска станций 1 октября, - сказал Вадим Кантор.
В поддержку регионального оператора выступили депутаты Михаил Степанов и Николай Дашеев.
- Сегодня эта у нас реформа запущена по всей территории Российской Федерации. И сегодня если говорить о том, что давайте сейчас будем убивать нашего регоператора – ни к чему хорошему мы не придём. Речь идёт о том, что нужно как раз поддержать, - сказал Михаил Степанов.
- Четыре месяца региональный оператор работает, собираемость низкая, тарифы ему 2 раза снизили. Ну если мы хотим бороться с мусором ни для кого не секрет, что у нас очень много несанкционированных свалок, и эту проблему надо решать, если сейчас у нас региональный оператор не выживет, то о каком порядке мы можем говорить, к чему мы придём? – задавался вопросом Николай Дашеев.
Также депутаты подняли вопрос о плохой собираемости оплаты за вывоз ТКО среди бизнес-структур.
- Такая проблема есть, региональный оператор перед нами заявил, что собираемость там по юридическим лицам в пределах 10% по Бурятии. Мы сейчас от него ждём список организаций, юридических лиц, которые уклоняются от заключения договоров и сразу с получения этого списка начнём проверочные мероприятия с соответствующими санкциями. Это статья 8.2. Кодекса об административных нарушениях, где для юрлиц предусмотрен штраф от 100 000 до 250 000 рублей, либо приостановка деятельности на 90 суток, - отметил министр природных ресурсов Бурятии.
В итоге депутаты после различных предложений и доводов одобрили законопроект, предоставляющий «ЭкоАльянсу» налоговую льготу.
Как сообщал «Байкал-Daily», региональный мусорный оператор в Бурятии заработал с 1 апреля.
В Бурятии «ЭкоАльянсу» дали налоговые поблажки
Бизнес, Фото:
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