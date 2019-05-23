УФНС по Бурятии: Отчётность можно представлять через Интернет

Уже не первый год у организаций и индивидуальных предпринимателей есть возможность использовать электронный документооборот при коммуникациях с налоговым органом. Об этом напомнило УФНС по Бурятии



- Скажем, налогоплательщики, имеющие ключ электронно-цифровой подписи, имеют возможность принять участие в пилотном проекте Федеральной налоговой службы по эксплуатации программного обеспечения, обеспечивающего бесплатное представление налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде через сайт ФНС России (www.nalog.ru), - поясняют в УФНС.



Точка входа в интернет-сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде» расположена в разделе сайта ФНС России «Сервисы/Все сервисы», в блоке «Налоговый учет». На странице сервиса можно ознакомиться с техническими требованиями к программному обеспечению налогоплательщика, желающего представлять налоговую отчётность по Интернету.



В этом году действие этого пилотного проекта продлено до 1 июля 2020 года.



Электронный документооборот имеет много преимуществ, а именно:



1. Необходимости посещения налогоплательщиками инспекции нет. Вся информация в любое время суток отправляется электронно, не выходя из дома или офиса, что экономит время.

2. Представление бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде не требует дублирования этих документов на бумажных носителях.

3. Автоматический контроль правильности заполнения строк в отчётности, что позволит избежать ошибок.

4. Автоматическая возможность обновления новых версий форматов отчётности в случае изменения форм налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности для представления в инспекцию.

5. Налогоплательщик имеет возможность получить информационную выписку о выполнении обязательств перед бюджетом (акт сверки, справку о состоянии расчётов с бюджетом, справку об отсутствии/наличии задолженности), сделав запрос в налоговый орган в электронном виде.

6. После отправки информации в налоговый орган, налогоплательщику гарантировано получение подтверждения её получения, имеющего в спорных ситуациях юридическую силу.

7. Направляемая информация защищена от просмотра и корректировки.

8. Отчётность, направленная в инспекцию в электронном виде проходит входной контроль и разносится по лицевым счетам.

