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УФНС по Бурятии: Отчётность можно представлять через Интернет

УФНС по Бурятии: Отчётность можно представлять через Интернет
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Уже не первый год у организаций и индивидуальных предпринимателей есть возможность использовать электронный документооборот при коммуникациях с налоговым органом. Об этом напомнило УФНС по Бурятии

- Скажем, налогоплательщики, имеющие ключ электронно-цифровой подписи, имеют возможность принять участие в пилотном проекте Федеральной налоговой службы по эксплуатации программного обеспечения, обеспечивающего бесплатное представление налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде через сайт ФНС России (www.nalog.ru), - поясняют в УФНС.

Точка входа в интернет-сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде» расположена в разделе сайта ФНС России «Сервисы/Все сервисы», в блоке «Налоговый учет». На странице сервиса можно ознакомиться с техническими требованиями к программному обеспечению налогоплательщика, желающего представлять налоговую отчётность по Интернету.

В этом году действие этого пилотного проекта продлено до 1 июля 2020 года.

Электронный документооборот имеет много преимуществ, а именно:

1. Необходимости посещения налогоплательщиками инспекции нет. Вся информация в любое время суток отправляется электронно, не выходя из дома или офиса, что экономит время.
2. Представление бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде не требует дублирования этих документов на бумажных носителях.
3. Автоматический контроль правильности заполнения строк в отчётности, что позволит избежать ошибок.
4. Автоматическая возможность обновления новых версий форматов отчётности в случае изменения форм налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности для представления в инспекцию.
5. Налогоплательщик имеет возможность получить информационную выписку о выполнении обязательств перед бюджетом (акт сверки, справку о состоянии расчётов с бюджетом, справку об отсутствии/наличии задолженности), сделав запрос в налоговый орган в электронном виде.
6. После отправки информации в налоговый орган, налогоплательщику гарантировано получение подтверждения её получения, имеющего в спорных ситуациях юридическую силу.
7. Направляемая информация защищена от просмотра и корректировки.
8. Отчётность, направленная в инспекцию в электронном виде проходит входной контроль и разносится по лицевым счетам.
налоговая служба
 
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