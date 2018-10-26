В Бурятии уничтожили 72 кг санкционных яблок

Улан-Удэ в 2018 году стал одним из шести городов России, участвующих в проекте «Безналичный город». Между Сбербанком и городом подписана дорожная карта по развитию таких направлений как: транспорт, торговые рынки, школьное питание, ГИБДД, финансовая грамотность, детские сады и многое другое. Сегодня рассчитаться по «безналу» улан-удэнцы могут не только в супермаркетах, на автозаправочных станциях, аптеках, магазинах одежды, салонах красоты, кафе, ресторанах, но и в трамваях, автобусах и такси