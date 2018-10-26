Фрукты привезли из Литвы
Специалистами Россельхознадзора во время планового рейда на базе «Контакт» в Улан-Удэ выявили нарушение. ИП Жданов продавал литовские яблоки. Всего было выявлено 72 кг фруктов.
- Данная продукция запрещена к ввозу на территорию России в соответствии с Указом Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности», - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Продукция изъята и уничтожена на полигоне твёрдых бытовых отходов в селе Нижний Саянтуй на урочище Березняки Тарбагатайского района.
В Бурятии уничтожили 72 кг санкционных яблок
Бизнес, Фото:
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