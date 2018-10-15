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«Титановцы» вышли на общегородской субботник

«Титановцы» вышли на общегородской субботник
Бизнес, 
По инициативе депутата горсовета по избирательному округу № 2 Вадима Бредний в сквере имени Сенчихина ежегодно проводится масштабный субботник

Более 100 добровольцев из всех подразделений компании, а это – коллективы магазинов сети «Титан», оптовой базы «Прометей», рыбозавода «Байкал», фабрики «Селенга», фитнес-центра «МегаТитан», ресторана «Ковбой», технические службы – решили внести свою лепту в благоустройство Железнодорожного района.

Многие из сотрудников пришли на субботник со своими детьми, тем самым прививая подрастающему поколению основные принципы компании - высокоорганизованность, патриотизм и бережное отношение к окружающей среде.





К дружному коллективу «титановцев» присоединились ребята-добровольцы из школы №26 во главе с директором Людмилой Мункоевой, а также активисты клуба ветеранов «Пилот» и неравнодушные жители.

Сделать предстояло немало. Под весёлые музыкальные ритмы, «десант чистоты» сантиметр за сантиметром, приводил в порядок центр микрорайона Шишковка.
Итог не заставил себя ждать – несколько грузовиков мусора собрал дружный коллектив ГК «Титан».

«Титановцы» искренне надеются, что жители и дальше будут поддерживать порядок и микрорайон будет чистым и красивым.








Титан
 
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