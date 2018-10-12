Гендиректор авиакомпании «Якутия» покинула пост после ЧП с самолётом из Улан-Удэ

Бизнес, Фото: Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте

Ольга Фёдорова покинула пост гендиректора авиакомпании «Якутия»



Ранее и.о. первого зампреда правительства республики Алексей Колодезников внес представлении об увольнении её с поста. Об этом сообщает местное издание «Саха» со ссылкой на источник.



Увольнение произошло после ЧП с самолётом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия». В ночь на 10 октября самолёт рейса Улан-Удэ – Якутск выкатился за пределы взлётной полосы в аэропорту Якутска, у него подломились стойки шасси. На борту самолета находились 87 пассажиров и пять членов экипажа. Четверым потребовалась медицинская помощь. Эвакуировались люди по надувному трапу.



Росавиация в ходе проверок «Якутии» в 2018 году выявила ряд нарушений и может ограничить её сертификат эксплуатанта.

