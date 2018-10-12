Ольга Фёдорова покинула пост гендиректора авиакомпании «Якутия»
Ранее и.о. первого зампреда правительства республики Алексей Колодезников внес представлении об увольнении её с поста. Об этом сообщает местное издание «Саха» со ссылкой на источник.
Увольнение произошло после ЧП с самолётом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия». В ночь на 10 октября самолёт рейса Улан-Удэ – Якутск выкатился за пределы взлётной полосы в аэропорту Якутска, у него подломились стойки шасси. На борту самолета находились 87 пассажиров и пять членов экипажа. Четверым потребовалась медицинская помощь. Эвакуировались люди по надувному трапу.
Росавиация в ходе проверок «Якутии» в 2018 году выявила ряд нарушений и может ограничить её сертификат эксплуатанта.
Гендиректор авиакомпании «Якутия» покинула пост после ЧП с самолётом из Улан-Удэ
Бизнес, Фото:
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