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«Молоко Бурятии» вновь запустило цех по розливу молока «Край родимый»

«Молоко Бурятии» вновь запустило цех по розливу молока «Край родимый»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Продукция в упаковке Тетра Пак появится на прилавках региона совсем скоро

27 июня предприятие «Молоко Бурятии» вновь запустило цех по розливу молока в упаковку Тетра Пак.

Как сообщал «Байкал-Daily», оборудование из Швеции компании Тетра Пак было установлено на республиканском предприятии в 2014 году. Но из-за финансовых проблем линия розлива молока была на какое-то время законсервирована. Благодаря работе главы Бурятии Алексея Цыденова и правительства региона предприятие получило государственную поддержку и проект удалось реанимировать - ультрапастеризованное молоко появится в магазинах региона в ближайшие дни. 




Сегодня для журналистов Бурятии провели экскурсию по цехам предприятия, чтобы продемонстрировать весь цикл производства продукции. Сначала корреспондентам показали, где выгружается молоко из 9 районов Бурятии и затем отправляется в резервуары для дальнейшей переработки в аппаратный цех. Здесь происходит переработка молока-сырья. «Это сердце предприятия», - отзываются об этом помещении сотрудники компании. Так, к примеру, с помощью автоматического оборудования молоко пастеризуется за 4 секунды при температуре в 137 градусов. После этого его можно хранить в течение полугода, и за это время оно не потеряет свои полезные свойства. Потом молоко разливается в другом цехе в современные упаковки Тетра Пак.

- От имени Тетра Пака хочу сказать, что мы очень рады, поздравляем наших партнёров с успешным запуском этого проекта. Это стратегический проект, мы рады являться его частью. Линия розлива полностью автоматизированная, позволяет производить до 8 тысяч упаковок в час. Упаковка же является на сегодня самой современной, в своей основе имеет возобновляемый картон, позволяет сохранять продукцию до 6 месяцев, - поведал Юрий Шишков, коммерческий представитель Тетра Пак. 


 

По его словам, на сегодня все конфликтные вопросы исчерпаны: оборудование работает, упаковка в Бурятию поставляется. Транснациональная компания оказывает предприятию и техническую, и маркетинговую поддержку.

- Помогаем также расширять каналы дистрибуции, соответственно, мы не видим никаких причин, которые могут помешать успеху проекта, - продолжил он. 


 

Как рассказал в свою очередь представитель компании «Молоко Бурятии», у них разработан стратегический план развития. Компания в будущем хочет наладить производство новых продуктов.

- Предусмотрен запуск новых видов продукции, в том числе цех по производству мороженого. План рассчитан на повышение стоимости компании, выход на соседние рынки. Уже через три года это будет принципиально другая компания, - заявил коммерческий директор «Молоко Бурятии» Станислав Дубровских. – Сегодня для нас очень важный день, так как вновь запущена линия Тетра Пак, есть сырьё, упаковка, есть и покупатель, который ожидает продукцию на полках. Спасибо правительству Бурятии, спасибо гарантийному фонду, спасибо нашим поставщикам, которые, несмотря на сложное время, все равно остались с нами. Они верили, что ситуация изменится, и она изменилась. Есть проблемы, и мы их решаем, - резюмировал он.

«Молоко Бурятии» сейчас производит весь ассортимент молочной продукции. Однако основным продуктом в линейке все-таки является производство молока «Край Родимый». 









 

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