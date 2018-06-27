«Молоко Бурятии» вновь запустило цех по розливу молока «Край родимый»













Сегодня для журналистов Бурятии провели экскурсию по цехам предприятия, чтобы продемонстрировать весь цикл производства продукции. Сначала корреспондентам показали, где выгружается молоко из 9 районов Бурятии и затем отправляется в резервуары для дальнейшей переработки в аппаратный цех. Здесь происходит переработка молока-сырья. «Это сердце предприятия», - отзываются об этом помещении сотрудники компании. Так, к примеру, с помощью автоматического оборудования молоко пастеризуется за 4 секунды при температуре в 137 градусов. После этого его можно хранить в течение полугода, и за это время оно не потеряет свои полезные свойства. Потом молоко разливается в другом цехе в современные упаковки Тетра Пак.



- От имени Тетра Пака хочу сказать, что мы очень рады, поздравляем наших партнёров с успешным запуском этого проекта. Это стратегический проект, мы рады являться его частью. Линия розлива полностью автоматизированная, позволяет производить до 8 тысяч упаковок в час. Упаковка же является на сегодня самой современной, в своей основе имеет возобновляемый картон, позволяет сохранять продукцию до 6 месяцев, - поведал Юрий Шишков, коммерческий представитель Тетра Пак. Сегодня для журналистов Бурятии провели экскурсию по цехам предприятия, чтобы продемонстрировать весь цикл производства продукции. Сначала корреспондентам показали, где выгружается молоко из 9 районов Бурятии и затем отправляется в резервуары для дальнейшей переработки в аппаратный цех. Здесь происходит переработка молока-сырья. «Это сердце предприятия», - отзываются об этом помещении сотрудники компании. Так, к примеру, с помощью автоматического оборудования молоко пастеризуется за 4 секунды при температуре в 137 градусов. После этого его можно хранить в течение полугода, и за это время оно не потеряет свои полезные свойства. Потом молоко разливается в другом цехе в современные упаковки Тетра Пак.- От имени Тетра Пака хочу сказать, что мы очень рады, поздравляем наших партнёров с успешным запуском этого проекта. Это стратегический проект, мы рады являться его частью. Линия розлива полностью автоматизированная, позволяет производить до 8 тысяч упаковок в час. Упаковка же является на сегодня самой современной, в своей основе имеет возобновляемый картон, позволяет сохранять продукцию до 6 месяцев, - поведал Юрий Шишков, коммерческий представитель Тетра Пак.













По его словам, на сегодня все конфликтные вопросы исчерпаны: оборудование работает, упаковка в Бурятию поставляется. Транснациональная компания оказывает предприятию и техническую, и маркетинговую поддержку.



- Помогаем также расширять каналы дистрибуции, соответственно, мы не видим никаких причин, которые могут помешать успеху проекта, - продолжил он. По его словам, на сегодня все конфликтные вопросы исчерпаны: оборудование работает, упаковка в Бурятию поставляется. Транснациональная компания оказывает предприятию и техническую, и маркетинговую поддержку.- Помогаем также расширять каналы дистрибуции, соответственно, мы не видим никаких причин, которые могут помешать успеху проекта, - продолжил он.













Как рассказал в свою очередь представитель компании «Молоко Бурятии», у них разработан стратегический план развития. Компания в будущем хочет наладить производство новых продуктов.



- Предусмотрен запуск новых видов продукции, в том числе цех по производству мороженого. План рассчитан на повышение стоимости компании, выход на соседние рынки. Уже через три года это будет принципиально другая компания, - заявил коммерческий директор «Молоко Бурятии» Станислав Дубровских. – Сегодня для нас очень важный день, так как вновь запущена линия Тетра Пак, есть сырьё, упаковка, есть и покупатель, который ожидает продукцию на полках. Спасибо правительству Бурятии, спасибо гарантийному фонду, спасибо нашим поставщикам, которые, несмотря на сложное время, все равно остались с нами. Они верили, что ситуация изменится, и она изменилась. Есть проблемы, и мы их решаем, - резюмировал он.



«Молоко Бурятии» сейчас производит весь ассортимент молочной продукции. Однако основным продуктом в линейке все-таки является производство молока «Край Родимый». Как рассказал в свою очередь представитель компании «Молоко Бурятии», у них разработан стратегический план развития. Компания в будущем хочет наладить производство новых продуктов.- Предусмотрен запуск новых видов продукции, в том числе цех по производству мороженого. План рассчитан на повышение стоимости компании, выход на соседние рынки. Уже через три года это будет принципиально другая компания, - заявил коммерческий директор «Молоко Бурятии» Станислав Дубровских. – Сегодня для нас очень важный день, так как вновь запущена линия Тетра Пак, есть сырьё, упаковка, есть и покупатель, который ожидает продукцию на полках. Спасибо правительству Бурятии, спасибо гарантийному фонду, спасибо нашим поставщикам, которые, несмотря на сложное время, все равно остались с нами. Они верили, что ситуация изменится, и она изменилась. Есть проблемы, и мы их решаем, - резюмировал он.«Молоко Бурятии» сейчас производит весь ассортимент молочной продукции. Однако основным продуктом в линейке все-таки является производство молока «Край Родимый».











































27 июня предприятие «Молоко Бурятии» вновь запустило цех по розливу молока в упаковку Тетра Пак.Как сообщал «Байкал-Daily», оборудование из Швеции компании Тетра Пак было установлено на республиканском предприятии в 2014 году. Но из-за финансовых проблем линия розлива молока была на какое-то время законсервирована. Благодаря работе главы Бурятии Алексея Цыденова и правительства региона предприятие получило государственную поддержку и проект удалось реанимировать - ультрапастеризованное молоко появится в магазинах региона в ближайшие дни.