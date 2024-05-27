Жительница Бурятии хотела стать инвестором, но нарвалась на мошенников

Она уговорила супруга оформить кредит



56-летняя жительница Джидинского района обратилась в полицию и сообщила, что стала жертвой дистанционного мошенничества.



Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, в начале мая на мобильный телефон женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником крупной инвестиционной компании. Мошенник убедительно рассказал о выгодном сотрудничестве, предложил свою помощь в инвестировании денег и получении дивидендов.



Потерпевшая под руководством мошенников переводила деньги, думая, что вкладывает их в акции. Когда же женщина попыталась вывести их обратно, мошенники уверили, что для получения «прибыли» необходимо оплатить комиссию в сумме 810 000 рублей.



Сельчанка поверила и попросила супруга оформить кредит на своё имя, после чего «инвестировала» всю сумму на продиктованный счёт.



Когда «инвестированные» деньги все-таки не получилось вывести, потерпевшая заподозрила, что стала жертвой преступников.



Общий ущерб составил 820 500 рублей. Возбуждено уголовное дело.



