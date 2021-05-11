В Бурятии в реке нашли труп новорождённого

Днём 9 мая в селе Сотниково на берегу реки Селенга прохожие обнаружили тело новорождённого мальчика. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, в воде обнаружено тело новорождённого доношенного мальчика европеоидной расы с обрезанной пуповиной. Тело младенца после его смерти объели рыбы и птицы.
В рамках судебно-медицинской экспертизы выясняются причины и давность смерти младенца, а также другие сведения, имеющие значение для дела.
Следствие с учётом предположительных сроков рождения мальчика проверяет сведения о роженицах, стоявших на учёте, в первую очередь, в населённых пунктах, расположенных выше по течению реки. Изымаются образцы для проведения сравнительных ДНК-исследований.
- Просим всех граждан, кому известны любые сведения об обстоятельствах смерти ребенка или о его родителях, позвонить по телефонам: 8 (3012) 21-43-95 (отдел криминалистики следственного управления), 8 (30130) 41-0-30 (следственный отдел по Иволгинскому району) или 102 (полиция), - обращаются следователи.
Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2019 года в городе Гусиноозёрск прохожие нашли тело новорождённого мальчика. Младенца выбросили в мусорный бак, откуда тело достали бродячие собаки. Судебно-медицинская экспертиза установила, что малыш родился здоровым и доношенным, а перед смертью мама покормила ребёнка. В марте этого года сообщалось, что мать умершего ребёнка так и не найдена.
Похожая история, но со счастливым финалом, произошла в октябре 2020 года. Улан-удэнка выбросила свою новорождённую дочь возле железной дороги. Железнодорожник вовремя нашёл пакет с малышкой, спася ей жизнь. Вскоре девочка обрела семью, её взяли заботливые люди.
Похожая история, но со счастливым финалом, произошла в октябре 2020 года. Улан-удэнка выбросила свою новорождённую дочь возле железной дороги. Железнодорожник вовремя нашёл пакет с малышкой, спася ей жизнь. Вскоре девочка обрела семью, её взяли заботливые люди.