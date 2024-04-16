В Улан-Удэ пешехода сбили в месте, где дорожный знак висел слишком низко

Проверку проводила прокуратура



Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ провела проверку после наезда на пешехода на улице Ботаническая. В ходе проверки выявили нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.



В феврале 2024 года водитель автомобиля «Тойота Ипсум», следуя по улице Ботаническая, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил пешехода. Пострадавший получил тяжёлые травмы.



«Проверкой выявлено, что на нерегулированном пешеходном переходе дорожный знак «Пешеходный переход» был расположен ниже нормативного уровня», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В связи с этим прокурор района внёс руководителю МБУ «Комбинат по благоустройству Улан-Удэ» представление. После этого высоту дорожного знака отрегулировали.



Кроме этого, заместителя директора коммунальной службы привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог». Ему назначен штраф в 20 тысяч рублей.





