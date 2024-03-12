Житель Иркутской области ударом кулака в грудь убил незнакомца

Молодой человек дошёл до дома своей матери, где скончался



В Иркутской области задержали подозреваемого в убийстве, совершённом полгода назад.



Преступление произошло в конце сентября 2023 года в рабочем посёлке Лесогорск. По данным следствия, на улице Калинина подозреваемый повздорил с незнакомым прохожим. Во время конфликта мужчина сильного ударил молодого человека в грудь кулаком.



Менее чем через сутки 24-летний потерпевший скончался в доме у своей матери. Женщина была уверена, что сын спит, но когда поняла, что он не подаёт признаков жизни, вызвала скорую и полицию. Выяснилось, что причиной смерти стала закрытая травма грудной клетки.



- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов накануне удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 40-летний мужчина, проживающий в Чунском районе, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

