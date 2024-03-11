Мужчина скончался до приезда «скорой»
Вечером 10 марта на автодороге Михайловка-Берёзовка Черемховского района произошло смертельное ДТП.
- Предварительно установлено, что 37-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Allion, совершил наезд на пешехода, который шёл по проезжей части дороги в попутном направлении движения транспорта. В результате случившегося от полученных травм 47-летний мужчина скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские отмечают, что на одежде у пешехода отсутствовали световозвращающие элементы.
Устанавливаются все причины и условия произошедшего.
В Иркутской области в ДТП погиб пешеход
Происшествия, Фото:
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