В Иркутской области в ДТП погиб пешеход

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчина скончался до приезда «скорой»



Вечером 10 марта на автодороге Михайловка-Берёзовка Черемховского района произошло смертельное ДТП.



- Предварительно установлено, что 37-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Allion, совершил наезд на пешехода, который шёл по проезжей части дороги в попутном направлении движения транспорта. В результате случившегося от полученных травм 47-летний мужчина скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские отмечают, что на одежде у пешехода отсутствовали световозвращающие элементы.



Устанавливаются все причины и условия произошедшего.



