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В Иркутской области в ДТП погиб водитель Toyota Prius

В Иркутской области в ДТП погиб водитель Toyota Prius
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина скончался в реанимации

23 февраля около 11 часов ночи в Осинском районе Иркутской области произошло ДТП, унёсшее жизнь 59-летнего мужчины.

- По предварительным данным, водитель Toyota Prius двигался в сторону Иркутска, на 165 километре Александровского тракта мужчина не справился с управлением, совершил наезд на грунтовую насыпь и съехал в кювет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В результате ДТП водителя иномарки доставили в больницу, где он от полученных травм скончался в реанимации. Полицейские выяснили, что погибший был не пристегнут ремнём безопасности.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.


Иркутская область ДТП.смерть

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