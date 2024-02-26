Мужчина скончался в реанимации
23 февраля около 11 часов ночи в Осинском районе Иркутской области произошло ДТП, унёсшее жизнь 59-летнего мужчины.
- По предварительным данным, водитель Toyota Prius двигался в сторону Иркутска, на 165 километре Александровского тракта мужчина не справился с управлением, совершил наезд на грунтовую насыпь и съехал в кювет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В результате ДТП водителя иномарки доставили в больницу, где он от полученных травм скончался в реанимации. Полицейские выяснили, что погибший был не пристегнут ремнём безопасности.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
В Иркутской области в ДТП погиб водитель Toyota Prius
Происшествия, Фото:
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