В Иркутской области в ДТП погиб водитель Toyota Prius

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчина скончался в реанимации



23 февраля около 11 часов ночи в Осинском районе Иркутской области произошло ДТП, унёсшее жизнь 59-летнего мужчины.



- По предварительным данным, водитель Toyota Prius двигался в сторону Иркутска, на 165 километре Александровского тракта мужчина не справился с управлением, совершил наезд на грунтовую насыпь и съехал в кювет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В результате ДТП водителя иномарки доставили в больницу, где он от полученных травм скончался в реанимации. Полицейские выяснили, что погибший был не пристегнут ремнём безопасности.



Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.





