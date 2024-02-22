Из-за Ангары в округе Иркутска введён режим повышенной готовности

Происшествия, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Общая протяжённость подтопленного участка составляет два километра



На территории садоводств «Нептун» и «Ангара-3», улицы Берег Ангары в Ленинском округе Иркутска введён режим повышенной готовности в связи с подъёмом уровня воды в реке Ангара и подтопления территории.



Состоялось выездное рабочее совещание оперативного штаба под руководством вице-мэра города Иркутск Андрея Южакова. В нём также приняли участие представители ГУ МЧС России по Иркутской области, территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области, администрации Ленинского округа и отдела безопасности и защиты населения.



Начальник территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области Михаил Людвиг объяснил, что подтопление части территорий на станции Батарейной в Ленинском округе произошло в связи с резким понижением температуры воздуха. Из-за этого на Ангаре идёт высокое шугаобразование, которое привело к заторам по течению, и, как следствие, к повышению уровня воды.



На 21 февраля общая протяжённость подтопленного участка составляет два километра. Дорога в сторону Мегета перекрыта, установлены предупреждающие знаки, обеспечены альтернативные пути объезда. Жителей просят временно использовать дорогу по улице Центральная при следовании в сторону Иркутска-2.



Для предотвращения дальнейшего подтопления Енисейское бассейновое водное управление (БВУ) Росводресурсов накануне понизило сбросы через Иркутскую ГЭС до 1700 кубометров в секунду.



– Провели выездное заседание рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, приняли ряд решений. МУП «Иркутскавтодор» оборудуют проезд между садоводствами «Нептун» и «Ангара-3». Также поднимем уровень дорожного полотна при подъезде к СНТ, что позволит не допустить выхода воды на дорогу. Сотрудники МКУ «Безопасный город» круглосуточно находятся на месте, организовано дежурство ГУ МЧС по Иркутской области. Специалисты комитета по управлению Ленинским округом проводят подворовые обходы в зоне подтопления, при необходимости проведут актирование ущерба. Также будут внесены изменения в маршруты пассажирского транспорта –исключим движение по улице Берег Ангары, – отметил Андрей Южаков.



Ожидается, что с повышением температуры будет происходить образование заберегов, что приведёт к понижению уровня воды. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии столицы области.



