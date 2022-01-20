В Улан-Удэ хотошо покусала прохожего

По словам пострадавшего, примерно в полночь, возвращаясь домой, он увидел собаку и остановился. Собака зарычала и побежала на него. Парень споткнулся и упал. В этот момент собака укусила его за ноги.– Она кусала куртку, не прокусила, но царапины оставила на теле, на лице. Собака большая, хотошо с ошейником, – рассказал он.На месте происшествия работают сотрудники комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ, службы отлова, полиции. Они устанавливают очевидцев и обстоятельства произошедшего нападения.