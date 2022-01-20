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В Улан-Удэ хотошо покусала прохожего

В Улан-Удэ хотошо покусала прохожего
Происшествия,  Фото:комитет городского хозяйства
Агрессивная собака напала на молодого человека, выскочив с частного участка

Вчера, 19 января, на 18-летнего юношу на улице Кумысская на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ напала собака. Предположительно, собака хозяйская, поскольку была с ошейником и находилась на участке индивидуального жилого строительства, сообщили в комитете городского хозяйства.

 

По словам пострадавшего, примерно в полночь, возвращаясь домой, он увидел собаку и остановился. Собака зарычала и побежала на него. Парень споткнулся и упал. В этот момент собака укусила его за ноги.

– Она кусала куртку, не прокусила, но царапины оставила на теле, на лице. Собака большая, хотошо с ошейником, – рассказал он.

На месте происшествия работают сотрудники комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ, службы отлова, полиции. Они устанавливают очевидцев и обстоятельства произошедшего нападения.


В 2021 году в Бурятии вступили в силу новые штрафы за самовыгул и отсутствие регистрации домашних животных. Теперь предусмотрено наложение административных штрафов на граждан в размере от трёх до пяти тысяч рублей. Так что в отношении хозяев собаки будут приняты все меры административного-правового и уголовно-правового воздействия.

Как сообщал «Байкал-Daily», в последнее время в Улан-Удэ произошло несколько нападений собак на людей. Так, вечером 12 января на остановке «КПП» агрессивная собака набросилась на вышедшую из автобуса горожанку, покусав её за лицо. 19 января на Левом берегу прошёл большой рейд, в ходе которого отловили 38 бездомных собак.

14 января на улице Домостроительная алабай (предположительно, живущий на базе) напал на прохожего, кусал его и таскал за ногу, повалив на землю.

12 января стая агрессивных собак покусала сразу нескольких человек в микрорайоне Орешкова.
собаки

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