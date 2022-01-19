В Улан-Удэ отловили 38 собак после того, как женщину покусали за лицо

«Собачий» рейд провели на Левом берегу
19 января на Левом берегу в столице Бурятии прошёл рейд по собакам. Рейд городские специалисты провели с сотрудниками Иволгинского района. В тот день была охвачена большая часть Левобережья, сообщили в администрации города.
– Населённые пункты между собой соприкасаются, соответственно, фиксируем факты миграции безнадзорных особей. Чтобы наиболее полно отработать данные вопросы, провести профилактику, было принято решение о проведении совестного межрайонного рейда, – пояснил начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.
Рейдом охватили микрорайоны Аэропорт, Сокол, СНТ «Авиатор» Советского района Улан-Удэ, а также сёла Хойтобэе, Сотниково Иволгинского района.
Группы специалистов по отлову, обходу и вакцинации оперативно координировались временным объединённым штабом. В итоге за день было отловлено 21 особей в городе, 17 – в Иволгинском районе.
11 мобильных групп из городских сотрудников и Иволгинского района, полицейских и дружинников проверили 408 дворов на территории Советского района. В Иволгинском районе рейд прошёл по 17 улицам.
В оперативный штаб поступило 15 заявок на вакцинацию. Ветеринары зарегистрировали 36 собак, вакцинировали 37 животных.
Рейд на Левом берегу прошёл спустя неделю после нападения собаки на женщину. Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 12 января на остановке «КПП» агрессивная собака набросилась на вышедшую из автобуса горожанку, покусав её за лицо.
- Я вышла на остановке «КПП» в сторону Иволги, и со стороны контейнеров с мусором на меня напала собака. Помню только, что что-то лохматое, большое, чёрное налетело. Я успела только руку поднять, она мне вцепилась в руку, я от боли руку отпустила, она куснула за лицо. Отмахивалась-отмахивалась от неё, даже закричать не могла. Мне кажется, собака пришлая, я её раньше не видела, – рассказала пострадавшая.
13 января на улице Кабанская, рядом с ТЦ «Абсолют» также большая чёрная собака покусала 63-летнего мужчину.
В Улан-Удэ отловили 38 собак после того, как женщину покусали за лицо
Происшествия, Фото:
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