В Бурятии возбудили 7 дел за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

За использование поддельных QR-кодов предусмотрена административная ответственность



28 октября на заседании республиканского оперативного штаба сообщили о фактах привлечения к уголовной ответственности за изготовление поддельных сертификатов прививки от COVID-19. По выявленным нарушениям возбуждено 7 уголовных дел. Об этом сообщили в правительстве Бурятии.



За использование поддельных QR-кодов о вакцинации от коронавируса предусмотрена административная ответственность.



Граждане, предъявляющие чужие QR-коды для посещения учреждений и организаций, где их предъявление является обязательным, равно как и хозяйствующие субъекты, не проверяющие представленные QR-коды на принадлежность указанному лицу, могут быть привлечены к административной ответственности по:



- части 1 статье 20.6.1. КоАП РФ. Влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на: граждан – от 1 тыс. до 30 тысяч рублей, должностных лиц – от 10 тыс. до 50 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тысяч рублей, юридических лиц – от 100 тыс. до 300 тысяч рублей.



- части 2 статьи 20.6.1 КоАП РФ влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; индивидуальных предпринимателей - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.



За подделку сертификатов о вакцинации против COVID-19, продажу подтверждающего вакцинацию документа с присвоением несуществующего QR-кода о вакцинации без посещения прививочного кабинета или подмена вакцины инъекцией витаминизированным раствором с последующей утилизацией ампулы с настоящей вакциной для целей получения сертификата и QR-кода предусмотрена уголовная ответственность:



- часть 3 статья 327 Уголовного кодекса РФ. Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков наказываются ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года.



- часть 5 статья 327 Уголовного кодекса РФ. Использование заведомо подложного документа, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

