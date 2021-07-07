Улан-удэнец пытался выехать с поддельной справкой о вакцинации









Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».



Это уже второе уголовное дело о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса в Бурятии. Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее



На дорогах Бурятии во время локдауна работают посты контроля. Они установлены для ограничения доступа граждан к местам отдыха на Байкал, на озёра Щучье, Гусиное, Торма, Карасиное, в Тункинский район. Непривитые граждане должны соблюдать режим самоизоляции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».Это уже второе уголовное дело о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса в Бурятии. Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее поддельную справку купил сотрудник организации по оказанию услуг в области противопожарной безопасности.На дорогах Бурятии во время локдауна работают посты контроля. Они установлены для ограничения доступа граждан к местам отдыха на Байкал, на озёра Щучье, Гусиное, Торма, Карасиное, в Тункинский район. Непривитые граждане должны соблюдать режим самоизоляции.

6 июля сотрудники ДПС на посту контроля в районе Верхней Берёзовки остановили автомашину под управлением 40-летнего улан-удэнца. Мужчина предъявил полицейским сертификат профилактической прививки от COVID-19. Однако при проверке QR-кода оказалось, что документ с данными горожанина принадлежит другому человеку, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Мужчина признался, что собственноручно изготовил сертификат, чтобы выехать из города во время локдауна. Он планировал уехать в Прибайкальский район на подработку.- Справку напечатал, хотел проехать через пост ГИБДД на Верхней Берёзовке, но мне это не удалось. Сотрудник ГИБДД распознал. Я показал справку, сотрудник проверил через QR-код и обнаружил, что фамилии не соответствуют, - рассказал задержанный.Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.