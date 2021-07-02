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В Бурятии возбудили уголовное дело о фальшивом сертификате вакцинации

В Бурятии возбудили уголовное дело о фальшивом сертификате вакцинации
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Работник планировал предъявить фальшивую справку работодателю

В Улан-Удэ возбуждено первое уголовное дело по факту приобретения поддельной справки о прохождении вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.

36-летний работник организации по оказанию услуг в области противопожарной безопасности в мессенджере увидел объявление о продаже медицинских справок. 21 июня непривитый мужчина купил поддельную справку о прохождении вакцинации от коронавируса, чтобы предъявить её работодателю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Полицейские устанавливают лиц, причастные к изготовлению и сбыту фальшивого сертификата.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до одного года.

Полиция Бурятии предупреждает, что за изготовление, приобретение, хранение, сбыт и использование поддельных справок и сертификатов о прививках от коронавирусной инфекции предусмотрена уголовная ответственность.

Как сообщал «Байкал-Dailу», с недавних пор Бурятии для отдельных профессиональных групп введена обязательная вакцинация. Накануне глава республики Алексей Цыденов пояснил, что непривитые от COVID-19 не будут работать с детьми и в сфере услуг.

- Не хочешь - не прививайся, только работай, пожалуйста, там, где ты не можешь представлять опасность для других людей, - заявил глава.

Обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат следующие категории граждан:

- работники медицинских, образовательных организаций,
- работники социальной сферы (дома престарелых, дома ребенка, дома инвалидов, социальные работники по обслуживанию на дому),
- работники транспорта, транспортных узлов и ЖКХ (транспорт общего пользования, такси, аэропорт, автовокзалы),
- работники сферы обслуживания (торговли, общественного питания, пищевой промышленности),
- служащие (федеральные, муниципальные, органов госвласти республики),
- работники сферы услуг (парикмахерские, ателье, прачечные, химчистки, сауны, бани, салоны красоты, массажные салоны, гостиницы, турбазы, отели),
- работники учреждений культуры, досуга и спорта (дома культуры, детские игровые, развлекательные центры, театры, кинотеатры, спортивные центры),
- работники МФЦ, клиентские подразделения банков, почтовых отделений, единых расчётных центров),
- студенты,
- лица старше 65 лет.

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