В Москве возник расистский скандал с ещё одной уроженкой Бурятии

Вновь, как и в первом случае, скандал возник из-за места на лавочке
Уроженка Бурятии сняла на видео конфликт с оскорблением её по национальному признаку в Москве. Видео появилось в паблике anonim__03.
Пожилая женщина выгоняла уроженку Бурятии с лавочки у подъезда многоквартирного дома. При этом пенсионерка несколько раз назвала девушку оскорбительным словом, связанным с национальностью.
- А ты ***** узкоглазая, - заявила пожилая москвичка.
Девушка в ответ на такое оскорбление ответила: «Я не *****, я бурятка. Я приехала с Байкала, я коренной житель Байкала».
В ответ она услышала очередную порцию брани, сопровождающуюся матом.
- Я приехала сюда отдыхать. Я езжу по своей стране, по своей Родине, - спокойно ответила уроженка Бурятии. – Почему мне нельзя посидеть на лавочке возле дома?
После ещё одной гневной тирады от бабушки девушка предложила уйти с лавочки ей самой: «Я предлагаю вам сейчас уйти, если вы не хотите с нами сидеть».
- Это вы уйдёте! – не останавливалась пенсионерка.
Пока неизвестно, будет ли девушка добиваться наказания для агрессивной москвички.
Мнения пользователей из Бурятии разделились. Многие, вероятно, из уважения к возрасту, раскритиковали поведение жительницы республики, снимавшей всё на видео. Они усмотрели в этом возможную провокацию и заявили, что и вовсе не нужно было вступать в спор, а надо было молча уйти, когда пенсионерка начала выгонять с лавочки.
Другие поддержали уроженку Бурятии. Местная жительница, в частности, выразила мнение: «Буряты всегда уважали старость. Но я так понимаю эту девушку, уже это расизм, нацизм со стороны».
Как сообщал «Байкал-Daily», похожий громкий скандал произошёл в Москве в апреле. Две женщины оскорбляли девушек из Бурятии за разрез глаз и азиатскую внешность. Москвичкам не понравилось, что девушки сидели на лавочке у подъезда, они потребовали освободить им место, говоря: «Подвиньте свои рожи киргизские» или «Заразу приносите сюда».
Одна из женщин и вовсе набросилась на девушку, так что с неё слетели очки и остался след от удара на виске. Часть произошедшего потерпевшего сняли на видео и поделились в соцсетях.
В полпредстве Бурятии сразу же обещали оказать пострадавшим необходимую юридическую помощь.
Скандал комментировал и глава Бурятии Алексей Цыденов. Так, он заявил: «Своим землячкам хочу пожелать стойкости и силы, Бурятия с вами!»
В июне москвичек признали виновными по статье 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Возбуждено также уголовное дело о побоях.
В начале июля разгорелся громкий скандал вокруг телеведущей Анфисы Чеховой. В новом телешоу она сравнила своё отекшее после неудачной косметологической процедуры с лицом бурятской женщины, а также с лицом избитой алкоголички. Чехова также заявила, что ненавидела своё отражение в зеркале в те дни.
Это высказывание вызвало большой общественный резонанс. Пользователи обвинили Анфису Чехову в расизме. Подписчики также начали отписываться от неё в Instagram и кидать жалобы с тем, чтобы страницу заблокировали. Бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова попросила Следственный комитет проверить скандальное высказывание.
Вскоре Анфиса Чехова извинилась перед бурятскими женщинами. Она рассказала, что из-за переживаний не спала всю ночь, обидеть и оскорбить никого не хотела и уважительно относится ко всем национальностям.
Вскоре телеведущая пригласила буряток стать лицом её бренда одежды.
В Москве возник расистский скандал с ещё одной уроженкой Бурятии
Происшествия, Фото:
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