Глава Бурятии обещал «не бросить» пострадавших от расизма девушек

Московская полиция занялась случаем, шокировавшим Бурятию
Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал нашумевшую историю с двумя уроженками республики, которые столкнулись с бытовым расизмом в Москве. Глава обещал оказать им правовую помощь.
- Безусловно, мы поддержим наших девушек, мы своих не бросим. Окажем необходимую правовую помощь, - сказал Алексей Цыденов.
Он добавил, что проверку начала московская полиция.
- Будет дана соответствующая правовая оценка и приняты все меры реагирования. В этом плане и полиция Москвы, и власти Москвы давно и плодотворно ведут всю необходимую работу по недопущению межнациональной розни, конфликтов на национальной почве, - отметил глава.
Он подчеркнул, что «необразованные, некультурные, откровенно хамовитые люди есть всегда и везде».
- Они запросто порождают вокруг себя конфликты, выплескивая собственную неустроенную жизнь на прохожих. Сидящие у подъезда не совсем адекватные люди всегда цепляются к мимо проходящим. Для них молодые люди – наркоманы, молодые девушки – представительницы профессии с низкой социальной ответственностью. Такого рода конфликты на национальной почве носят точечный, локальный характер - делать на основе этого инцидента большие далеко идущие выводы не нужно. Россия - государство многонациональное, многокультурное и многоконфессиональное. В единстве нации - наша сила. Своим землячкам хочу пожелать стойкости и силы, Бурятия с вами! – заключил Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Dailу», резонансный инцидент произошёл на днях, видео выложила в соцсетях одна из двух пострадавших девушек. Две москвички унижали уроженок Бурятии из-за азиатской внешности, а также распустили руки. Москвичкам не понравилось, что девушки сидели на скамейке у подъезда дома, где они живут. Наглые женщины потребовали их удалиться, попутно оскорбляя по национальному признаку, в частности, из-за узкого разреза глаз. «Явно не в Москве родились. Китай, Япония, заразу привозите сюда», — заявила одна из них.
- Мы сидели на лавочке, из подъезда вышли эти женщины и со словами «подвиньте свои рожи киргизские» сели рядом. Мы промолчали раз, два, потом дошло до оскорблений и фраз: «Да мы родились в Москве, да вы по-любому снимаете, понаехали твари, мрази, паспорта понапокупали», - рассказала пострадавшая Сарюна.
Звучали и другие националистические оскорбления. «***** (оскорбление, связанное с национальностью* понаехали».
Также одна их хамок наступила на вещи девушек, пнув их. Другая бросилась на одну из девушек, так что с неё слетели очки, а на виске остался след от удара.
Ранее на конфликт отреагировало полпредство Бурятии в Москве. Глава полпредства Игорь Зураев пообщался с пострадавшими, обещав отработать произошедшее с юристом и участковым.
Глава Бурятии обещал «не бросить» пострадавших от расизма девушек
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