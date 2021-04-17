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Глава Бурятии обещал «не бросить» пострадавших от расизма девушек

Глава Бурятии обещал «не бросить» пострадавших от расизма девушек
Власть, 
Московская полиция занялась случаем, шокировавшим Бурятию

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал нашумевшую историю с двумя уроженками республики, которые столкнулись с бытовым расизмом в Москве. Глава обещал оказать им правовую помощь.

- Безусловно, мы поддержим наших девушек, мы своих не бросим. Окажем необходимую правовую помощь, - сказал Алексей Цыденов.

Он добавил, что проверку начала московская полиция.

- Будет дана соответствующая правовая оценка и приняты все меры реагирования. В этом плане и полиция Москвы, и власти Москвы давно и плодотворно ведут всю необходимую работу по недопущению межнациональной розни, конфликтов на национальной почве, - отметил глава.

Он подчеркнул, что «необразованные, некультурные, откровенно хамовитые люди есть всегда и везде».

- Они запросто порождают вокруг себя конфликты, выплескивая собственную неустроенную жизнь на прохожих. Сидящие у подъезда не совсем адекватные люди всегда цепляются к мимо проходящим. Для них молодые люди – наркоманы, молодые девушки – представительницы профессии с низкой социальной ответственностью. Такого рода конфликты на национальной почве носят точечный, локальный характер - делать на основе этого инцидента большие далеко идущие выводы не нужно. Россия - государство многонациональное, многокультурное и многоконфессиональное. В единстве нации - наша сила. Своим землячкам хочу пожелать стойкости и силы, Бурятия с вами! – заключил Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Dailу», резонансный инцидент произошёл на днях, видео выложила в соцсетях одна из двух пострадавших девушек. Две москвички унижали уроженок Бурятии из-за азиатской внешности, а также распустили руки. Москвичкам не понравилось, что девушки сидели на скамейке у подъезда дома, где они живут. Наглые женщины потребовали их удалиться, попутно оскорбляя по национальному признаку, в частности, из-за узкого разреза глаз. «Явно не в Москве родились. Китай, Япония, заразу привозите сюда», — заявила одна из них.

- Мы сидели на лавочке, из подъезда вышли эти женщины и со словами «подвиньте свои рожи киргизские» сели рядом. Мы промолчали раз, два, потом дошло до оскорблений и фраз: «Да мы родились в Москве, да вы по-любому снимаете, понаехали твари, мрази, паспорта понапокупали», - рассказала пострадавшая Сарюна.

Звучали и другие националистические оскорбления. «***** (оскорбление, связанное с национальностью* понаехали».

Также одна их хамок наступила на вещи девушек, пнув их. Другая бросилась на одну из девушек, так что с неё слетели очки, а на виске остался след от удара.

Ранее на конфликт отреагировало полпредство Бурятии в Москве. Глава полпредства Игорь Зураев пообщался с пострадавшими, обещав отработать произошедшее с юристом и участковым.

глава Бурятии Алексей Цыденов
 
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