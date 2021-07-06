Обращение подала уполномоченный по правам человека в Бурятии
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить скандальное высказывание телеведущей Анфисы Чеховой о бурятских женщинах.
- Уполномоченным по правам человека в Бурятии направлено обращение председателю Следственного комитета Российской Федерации с просьбой провести проверку на наличие признаков преступления экстремистской направленности, - сообщила Юлия Жамбалова.
Как сообщал «Байкал-Daily», громкий скандал разгорелся вокруг Анфисы Чеховой после дебютного выпуска шоу «Скажи, подруга» (16+) на телеканале «Домашний». Чехова рассказала о неудачном походе к косметологу, который ей «вкачал литр гилауронки». После этого своё отёкшее лицо телеведущая сравнила с лицами бурятских женщин, а также с лицом «алкоголички, избитой сожителем». Телеведущая заявила, что ненавидела своё отражение в зеркале в те дни.
Это высказывание вызвало большой общественный резонанс. Пользователи обвинили Анфису Чехову в расизме. Подписчики также начали отписываться от неё в Instagram и кидать жалобы с тем, чтобы страницу заблокировали.
После скандала Анфиса Чехова извинилась перед бурятскими женщинами, подчеркнув, что никого не хотела оскорбить.
На следующий день телеведущая пригласила буряток стать лицом её бренда одежды.
Известная блогерша Лена Миро «разнесла» Анфису Чехову, назвав её извинение перед бурятскими женщинами «не менее оскорбительным, чем само оскорбление».
СК попросили проверить слова Анфисы Чеховой о бурятских женщинах
Общество, Фото:
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