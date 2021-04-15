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Две уроженки Бурятии в Москве пострадали от расисток

Две уроженки Бурятии в Москве пострадали от расисток
Происшествия, 
Москвички оскорбляли девушек по национальному признаку и угрожали им

В бурятских пабликах пользователи вовсю обсуждают ситуацию, случившуюся с двумя уроженками Бурятии в Москве.

- Мы просто сидели на лавочке, из подъезда вышли эти женщины и со словами «Подвиньте свои рожи киргизские» сели рядом. Мы промолчали раз, два, потом дошло до оскорблений и фраз «Да мы родились в Москве, да вы по-любому снимаете, понаехали твари, мрази, паспорта понапокупали и т.д.». Когда мы уходили, выронили вещь, женщина с цветами наступила на неё и пнула в сторону, смеясь. На что Ира выхватила её цветы и швырнула их. Потом подлетела вторая, я впопыхах и в ступоре пыталась включить камеру, пытаясь оттолкнуть женщину от Иры, в итоге у нее отлетели очки, и след на виске от удара этой неадекватщины, - рассказала пострадавшая девушка в социальной сети.



В доказательство она опубликовала видео, где те самые женщины около подъезда матерятся и всячески оскорбляют уроженок в Бурятии. Москвичи, например, говорили: «Явно не в Москве родились, откуда приехали? Китай, Япония, заразу привозите сюда», «Ты посмотри, дерзкая какая», «Чурки понаехали». Были и другие оскорбления в адрес девушек.

На одной записи одна из москвичек угрожает девушкам.




Пост разлетелся по пабликам, в buryatia_online он был размещён вчера и набрал более 400 комментариев. Одни пользователи призывают девушек писать заявление в полицию, другие отмечают, что таких пруд пруди, и делятся своим горьким опытом:

«Пишите заявление в полицию. Что за национальная ненависть. Глупые, деградирующие дамы, если можно этих двух «москвичек так назвать». Надо добиться справедливости. Есть, за что привлечь к ответственности»

«Ой, девочки! Пишите сразу заявление! Чтоб знали и больше не лезли!»

«Это везде такое происходит, на Сахалине не знают, что мы буряты – россияне. Постоянно говорят, что мы тоже понаехали. Жалко, что такие люди везде»

«Чему удивляться, национализм был и есть всегда, тем более в больших городах, в маленьких городах это сильно не замечается, а вот крупных были всегда»

«И вообще, в Москве столько народу, на каждого бомжа теперь реагировать? сейчас в Москве никого не удивишь другими нациями, это не 90-е, когда толпы скинхедов по улицам ходили и в метро ездили, тогда время было непростое, не стоит реагировать»

«Таких людей можно встретить в любом регионе, у них страх ещё, наверное, со времён монголо-татарского ига! Конечно, мы такие же россияне! И имеем право жить там, где нам хочется! Наши дедушки, бабушки, родные дяди, тёти защищали и погибали за Родину, Москву»

«Столкнутся ещё не раз, и если не с этой формой быдло-дискриминацией, то с какой-либо форм. Нужно помнить, что это опасно, до смертельных случаев. Я не знаю, как избегать попадания в такие ситуации. И всё же максимально настороже. Жизнь одна, и её могут оборвать эти нелюди. Сколько раз самой приходилось с таким сталкиваться».

оскорбления
 
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