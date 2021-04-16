Полпредство Бурятии в Москве отреагировало на нашумевший конфликт
Глава полпредства Бурятии в Москве Игорь Зураев связался с двумя уроженками республики, которые пострадали от агрессивных москвичек-расисток. Зураев связался не только с самими девушками, но и их старшими родственниками. Пострадавшим будет оказана необходимая юридическая помощь, обещали в полпредстве Бурятии.
- Мы созвонились, обсудили ситуацию и варианты решения проблемы. Основное, что нас беспокоит - это то, что девушки постоянно проживают в этом подъезде, и наша задача решить конфликт максимально корректно и без повторения подобного. Мы сейчас будем отрабатывать с юристом с привлечением участкового и разрешим этот инцидент, - отметил Игорь Зураев.
Также он добавил, что с утра у девушек будет встреча в полиции с участковым и сотрудниками отдела по противодействию экстремизму.
- Уверен, будет адекватная реакция правоохранителей, - заключил Зураев.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Москве двух уроженок Бурятии у подъезда по национальному признаку оскорбляли две женщины. Агрессивные москвички угрожали девушкам, крича при этом: «Явно не в Москве родились, откуда приехали? Китай, Япония, заразу привозите сюда», «Ты посмотри, дерзкая какая», «Чурки понаехали». Одна из женщина ударила девушку, так что у неё остался след на виске.
Девушкам из Бурятии, пострадавшим от расисток, обещали помочь
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