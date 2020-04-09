Круг контактных лиц превысил две тысячи человек
В Бурятии вновь выросло число случаев заражения COVID-2019. Сутки назад сообщалось о 54 случаях, сегодня их стало уже 60.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне первые девять выздоровевших пациентов выписались из инфекционной больницы. 6 апреля скончалась пожилая пациентка с коронавирусом. Таким образом, болеющих на данный момент 50 человек.
- На сегодня круг контактных лиц составляет 2226 человек, все лабораторно обследованы, - сообщили в республиканском оперштабе.
Число больных может вырасти. Ещё у трёх граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены в научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока в Иркутск.
Количество заболевших детей выросло: накануне их было 11, сейчас стало 12. Состояние детей удовлетворительное, сообщили в оперштабе.
В реанимации находится шесть тяжелых взрослых пациентов, один из них – на аппарате ИВЛ.
Только за последние сутки в Бурятии проведено исследований на коронавирус у 965 человек, за весь период проверили 8769 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно, что не у всех больных коронавирусом были симптомы заболевания.
До 60 выросло число случаев коронавируса в Бурятии
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