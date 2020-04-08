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У семи больных коронавирусом в Бурятии не было никаких симптомов

У семи больных коронавирусом в Бурятии не было никаких симптомов
Происшествия, 
У одной больной первый анализ и вовсе был отрицательным

В обсерваторах в Бурятии находятся 34 человека, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елены Кузьминой, такие меры предотвращают распространение коронавирусной инфекции.

В качестве примера она привела случай с женщиной, прибывшей из Польши. Женщина вернулась в Бурятию рейсом из Москвы и была помещена в обсерватор.

- При первичном лабораторном обследовании у неё получен отрицательный результат, но спустя 3-4 дня у неё появились клинические симптомы респираторного заболевания. Она была повторно обследована и на сегодня выявлен подозрительный результат, - рассказала Елена Кузьмина.

Женщина собиралась отправиться в гости к родственникам в районы республики, а также встретиться со знакомыми в Улан-Удэ. Елена Кузьмина отметила, что подобное изолирование помогло предотвратить распространение инфекции.

Она сообщила, что заболевание может протекать с выраженными симптомами: повышенная температура, сухой кашель, боль в мышцах, утомляемость, а также бессимптомно. Именно последние представляют наибольшую опасность.

- На сегодня имеется семь человек из контакта первого круга, которые на 10-й день дали положительные лабораторные исследования. То есть, не надо обольщаться, что если получили первичный отрицательный результат и говорить: «Я могу выходить на улицу», «Я могу не соблюдать условия изоляции», «Я безопасен». Нет. На 10-й день делается повторный анализ. Люди, которые контактировали с больными, они должны строго соблюдать правила изоляции, - разъяснила Елена Кузьмина.

Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии зарегистрировано 54 случая заболевания коронавирусом. 6 апреля от COVID-19 скончалась пожилая пациентка. 
коронавирус
 
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