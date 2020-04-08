В Бурятии выписали 9 пациентов, вылечившихся от коронавируса

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В Улан-Удэ сроки поверки водосчётчиков перенесли на июнь Общество, Не будут начисляться штрафы за несвоевременную оплату услуг холодного водоснабжения и водоотведения в период с 1 марта 2020 года по 1 января 2021 года