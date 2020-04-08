«У 20 контактных - отрицательный результат, и они тоже вернулись домой», сообщил глава республики в соцсети
В республике выписали 9 человек, которые вылечились от коронавируса. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в Facebook.
- Наконец, хорошие новости, друзья! Бурятия победила коронавирус у первых 9 пациентов. Они уже выписались. А у 20 контактных - отрицательный результат, и они тоже вернулись домой к своим родным. Медики отчаянно борются за здоровье каждого. Эпидемиологи, врачи, медсестры при колоссальных нагрузках делают всё для того, чтобы нам как можно быстрее найти всех контактных и остановить распространение вируса, - написал он.
Также глава региона добавил, что «первый успех - важен и нужен, он даёт силы бороться и идти дальше к нужным результатам».
Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии зарегистрировано 54 случая заболевания коронавирусом. 6 апреля от COVID-19 скончалась пожилая пациентка.
В Бурятии выписали 9 пациентов, вылечившихся от коронавируса
Общество, Фото:
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