Возбуждено уголовное дело
В посёлке Тальцы Заиграевского района Бурятии произошла трагедия – поезд насмерть сбил парня и девушку.
- По факту смертельного травмирования возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 15 февраля аналогичная трагедия произошла в Джидинском районе. Грузовой поезд насмерть сбил 18-летнюю местную жительницу, учащуюся вечерней школы. Девушка погибла на месте.
В Бурятии поезд насмерть сбил парня и девушку
Происшествия, Фото:
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