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В Бурятии раскрыли подробности гибели девушки под поездом

В Бурятии раскрыли подробности гибели девушки под поездом
Происшествия, 
18-летняя сбитая поездом девушка погибла на месте

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 15 февраля грузовой поезд насмерть сбил 18-летнюю жительницу села Джида в Бурятии. По некоторой информации, погибшая училась в вечерней школе.

По данному факту проводится доследственная проверка. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР раскрыло некоторые подробности несчастного случая.

- 15 февраля в вечернее время на станции «Джида» грузовым поездом травмирована 18-летняя девушка, которая переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Несмотря на подаваемые звуковые сигналы и экстренное торможение, несчастный случай машинисту поезда предотвратить не удалось. В результате травмирования девушка погибла на месте, - сообщили в следственном управлении на транспорте.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал «Байкал-Daily», в мае 2019 года в Бурятии поезд насмерть сбил пятилетнего ребёнка.
смерть железная дорога
 
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