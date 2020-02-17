18-летняя сбитая поездом девушка погибла на месте
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 15 февраля грузовой поезд насмерть сбил 18-летнюю жительницу села Джида в Бурятии. По некоторой информации, погибшая училась в вечерней школе.
По данному факту проводится доследственная проверка. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР раскрыло некоторые подробности несчастного случая.
- 15 февраля в вечернее время на станции «Джида» грузовым поездом травмирована 18-летняя девушка, которая переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Несмотря на подаваемые звуковые сигналы и экстренное торможение, несчастный случай машинисту поезда предотвратить не удалось. В результате травмирования девушка погибла на месте, - сообщили в следственном управлении на транспорте.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае 2019 года в Бурятии поезд насмерть сбил пятилетнего ребёнка.
В Бурятии раскрыли подробности гибели девушки под поездом
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Их поймали с поличным ночью
Погибший переходил дорогу в неположенном месте
За машиной с вором росгвардейцы устроили погоню
18-летняя сбитая поездом девушка погибла на месте
Мужчина перебегал дорогу в нескольких метрах от перехода
Оператору такси он сказал, что не видел чужую сумку в салоне машины
Улан-удэнку не могут найти уже почти месяц
ДТП произошло на Левом берегу
Машины столкнулись перед светофором
Мужчина воспринял сопротивление женщины как игру
ЧП едва не произошло в пригородном селе Сужа
Горели два дома в Таксимо
Пожар случился сегодня утром
Угонщик уехал на чужой машине по своим делам
Чаще всего подделывают купюры достоинством 1000 и 5000 рублей