Житель Бурятии украл окна, чтобы закончить ремонт у родителей

Но украденные окна и балконную дверь потоптали коровы



В Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже на территории дачного товарищества.



Установлено, что 24-летний улан-удэнец выпилил из стен строящегося дома и украл четыре пластиковых окна и балконную дверь. Дом, который нечасто проверяли хозяева, он приметил, когда подрабатывал в ДНТ на пилораме. Ущерб составил 47 тысяч рублей.



Как пояснил подозреваемый, частью украденного он рассчитался с водителем попутной машины, который помог с перевозкой. Оставшимися тремя окнами он планировал оборудовать родительский гараж, ремонтом которого занимался.



Однако не сумел довести задуманное до конца: спрятанное имущество, по его словам, «потоптали коровы».



Молодой человек нигде не работает, ранее уже был судим за кражи. В настоящее время осуждён за наркопреступление. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

