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В Забайкалье чиновник обвиняется в хищении 1,5 млн рублей

В Забайкалье чиновник обвиняется в хищении 1,5 млн рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он обвиняется в мошенничестве и отмывании денег

В Забайкальском крае в суд для рассмотрения направлено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности заместителя главы администрации Ононского района. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а также в легализации (отмывании) денег, сообщает прокуратура Забайкальского края.

По версии следствия, обвиняемый с сентября 2017 года по январь 2018 года, похитил 1,5 миллиона рублей – деньги бюджета, выделенные на подготовку к отопительному сезону.

- Обвиняемый, являясь ответственным за обеспечение жизнедеятельности муниципального района в сфере ЖКХ, контролировал процесс исполнения муниципального контракта, заключенного администрацией района с коммерческой организацией на выполнение работ по ремонту теплотрасс и котельных села Нижний Цасучей. После подписания обвиняемым актов приёмки выполненных работ на всю сумму контракта (1 545 748 рублей), денежные средства были перечислены на счет организации-подрядчика. Следствием установлено, что работы по контракту выполнены не были, а деньги путём реализации различных обманных схем осели в кармане чиновника, - уточняют в пркоуратуре.

Часть похищенных денег в размере 500 тысяч рублей обвиняемый сумел легализовать.

мошенничество
 
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