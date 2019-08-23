В Забайкалье чиновник обвиняется в хищении 1,5 млн рублей

Он обвиняется в мошенничестве и отмывании денег



В Забайкальском крае в суд для рассмотрения направлено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности заместителя главы администрации Ононского района. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а также в легализации (отмывании) денег, сообщает прокуратура Забайкальского края.



По версии следствия, обвиняемый с сентября 2017 года по январь 2018 года, похитил 1,5 миллиона рублей – деньги бюджета, выделенные на подготовку к отопительному сезону.



- Обвиняемый, являясь ответственным за обеспечение жизнедеятельности муниципального района в сфере ЖКХ, контролировал процесс исполнения муниципального контракта, заключенного администрацией района с коммерческой организацией на выполнение работ по ремонту теплотрасс и котельных села Нижний Цасучей. После подписания обвиняемым актов приёмки выполненных работ на всю сумму контракта (1 545 748 рублей), денежные средства были перечислены на счет организации-подрядчика. Следствием установлено, что работы по контракту выполнены не были, а деньги путём реализации различных обманных схем осели в кармане чиновника, - уточняют в пркоуратуре.



Часть похищенных денег в размере 500 тысяч рублей обвиняемый сумел легализовать.



