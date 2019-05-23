Они не смогли уехать на похищенных автомобилях из-за технических неполадок
В Забайкальском крае в Краснокаменске задержаны трое молодых людей, подозреваемых в серии угонов отечественных автомобилей.
В районный отдел полиции обратился мужчина, сообщивший об угоне автомашины «ВАЗ 2104», стоящей во дворе многоэтажного дома. Прибывшие полицейские обнаружили автомобиль недалеко от места происшествия. С аналогичными заявлениями обратились ещё трое местных жителей, автомобили которых были также обнаружены в нескольких кварталах от места угона.
В результате проведённых оперативных мероприятий, сотрудники полиции задержали троих подозреваемых 2000 года рождения, один из которых недавно освободился из мест лишения свободы за совершение аналогичного преступления. Полицейские выяснили, что задержанные выбирали исключительно автомобили отечественного производства. Однако во всех случаях угон не удавался из-за технических неполадок. Угонщикам приходилось оставлять транспорт и искать другой.
В настоящее время стражами порядка устанавливается причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. По всем фактам угонов возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье поймали неудачливых угонщиков
Происшествия, Фото:
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