Улан-удэнец погиб в страшной аварии в Санкт-Петербурге



В ней и находился на переднем пассажирском сидении житель Бурятии. Он погиб на месте. В «Королле» тоже сидел пассажир, но он серьёзных травм не получил.



Со слов очевидцев, водитель DAF был трезвый - ехал по КАД с разрешённой скоростью. На видео видно, что он нажал на тормоза только в последний момент перед стоящими машинами. Перед ним ехала и легковушка, которая перестроилась в первую полосу за 7 секунд до столкновения.













О погибшем улан-удэнце известно, что он родился в Тункинском районе, после жил в столице Бурятии. В Санкт-Петербург уехал работать. В соцсетях родным высказывают слова соболезнования.



«Тойота Королла» и «Дэу Матиз» остановились на второй полосе, включив аварийные огни. Водители собрались ремонтировать колесо первой машины. Они надели светоотражающие жилеты и вышли из машин.Но не успели водители взять запаску и даже установить сигнал аварийной остановки, в них врезался попутный бетоновоз DAF, ехавший на приличной скорости по той же полосе.«Матиз» попал под удар первым. «Королле» тоже прилично досталось – была сильно помята задняя часть. Но малолитражка оказалась между бетоновозом и «Тойотой» и была полностью смята.