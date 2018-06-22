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Улан-удэнец погиб в страшной аварии в Санкт-Петербурге

Улан-удэнец погиб в страшной аварии в Санкт-Петербурге
Происшествия, 
Молодого человека зажало в смятой бензовозом малолитражке. ВИДЕО

26-летний улан-удэнец погиб в страшной аварии в Санкт-Петербурге вечером 19 июня.

На Кольцевой автомобильной дороге в Санкт-Петербурге между вантовым мостом и Обухово бетоновоз буквально снёс две легковушки. 




«Тойота Королла» и «Дэу Матиз» остановились на второй полосе, включив аварийные огни. Водители собрались ремонтировать колесо первой машины. Они надели светоотражающие жилеты и вышли из машин.

Но не успели водители взять запаску и даже установить сигнал аварийной остановки, в них врезался попутный бетоновоз DAF, ехавший на приличной скорости по той же полосе.

«Матиз» попал под удар первым. «Королле» тоже прилично досталось – была сильно помята задняя часть. Но малолитражка оказалась между бетоновозом и «Тойотой» и была полностью смята. 

В ней и находился на переднем пассажирском сидении житель Бурятии. Он погиб на месте. В «Королле» тоже сидел пассажир, но он серьёзных травм не получил.

Со слов очевидцев, водитель DAF был трезвый - ехал по КАД с разрешённой скоростью. На видео видно, что он нажал на тормоза только в последний момент перед стоящими машинами. Перед ним ехала и легковушка, которая перестроилась в первую полосу за 7 секунд до столкновения. 


 

О погибшем улан-удэнце известно, что он родился в Тункинском районе, после жил в столице Бурятии. В Санкт-Петербург уехал работать. В соцсетях родным высказывают слова соболезнования. 
ДТП смерть
 
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