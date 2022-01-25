Глава Бурятии ввёл запрет на возврат опасных собак на улицы

Улицы в республике решено очистить от больших и опасных собак
В Бурятии большие и опасные собаки, отловленные на улицах, туда больше не вернутся. Соответствующий документ подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. Речь идёт об указе об обеспечении защиты жизни и здоровья жителей республики от бродячих собак.
- Установлен запрет на возврат животных без владельцев на прежние места их обитания отловленных и поступивших в приюты животных без владельцев, включённых в перечень потенциально опасных собак. Этот перечень утверждён постановлением правительства РФ от 29 июля 2019 года № 974, в том числе их метисов, а также животных без владельцев высотой в холке более 25 см, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Минсельхозпроду Бурятии поручено в срок до 7 февраля 2022 года привести в соответствие соответствующие документы о порядке организации деятельности приютов и работе по обращению с животными без владельцев.
Сейчас по всей стране отловленных собак вакцинируют, стерилизуют и выпускают обратно на улицу. Умерщвлять, как прежде, бездомных животных, нельзя. Так что улан-удэнцы массово жалуются на агрессивных собак, нередко сбивающихся в стаи. Да, они больше не могут размножаться, но по-прежнему опасны для людей. В случаях же, когда собаки кусают улан-удэнцев, их отправляют в клетку на пожизненное содержание.
В столице Бурятии и районах за последний год произошло немало случаев нападений на собак. Одно из самых страшных случилось в конце 2020 года в микрорайоне Забайкальский, где агрессивные псы едва не загрызли насмерть 20-летнюю девушку. Они обглодали ей лицо, а укусы на теле были до костей. Пострадавшая выжила лишь благодаря очевидцам, пришедшим на помощь, и до сих пор проходит лечение.
В апреле в улусе Шэнэ-Буса страшной смертью погибла 79-летняя пенсионерка. Её до смерти искусали четыре агрессивные собаки, сбежавшие со своего участка.
В последнее время власти ряда российских городов и регионов активно просят изменить закон об ответственном обращении с животными – тот самый, что запрещает их умерщвление. Произошло это после нескольких трагедий. В выходные в селе Домна Забайкальского края собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку, возвращавшуюся из музыкальной школы. Ранее в Якутии в результате нападения собак погибла доцент Института естественных наук.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после гибели девочки в Забайкалье поручил разработать поправки в законодательство в этой сфере.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов также выступил с инициативой о внесении изменений в федеральный закон, который регулирует отлов безнадзорных животных. Инициативу губернатора поддержали несколько регионов, в том числе Бурятии.
- Мы с такой инициативой тоже уже выходили и, безусловно, мы её поддерживаем. Нужно использовать лучшие мировые практики и ими пользоваться, потому что во всем мире это отработано: нет в мире стран, которые пожизненно содержат собак. <…> Надо взять то, что в мире делается, наиболее приемлемые варианты, и у нас внедрить, - прокомментировал Алексей Цыденов после расширенного заседания комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Глава Бурятии ввёл запрет на возврат опасных собак на улицы
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