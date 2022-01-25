 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 января

24 января

Популярное

Глава Бурятии ввёл запрет на возврат опасных собак на улицы

Глава Бурятии ввёл запрет на возврат опасных собак на улицы
Власть, 
Улицы в республике решено очистить от больших и опасных собак

В Бурятии большие и опасные собаки, отловленные на улицах, туда больше не вернутся. Соответствующий документ подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. Речь идёт об указе об обеспечении защиты жизни и здоровья жителей республики от бродячих собак.

- Установлен запрет на возврат животных без владельцев на прежние места их обитания отловленных и поступивших в приюты животных без владельцев, включённых в перечень потенциально опасных собак. Этот перечень утверждён постановлением правительства РФ от 29 июля 2019 года № 974, в том числе их метисов, а также животных без владельцев высотой в холке более 25 см, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Минсельхозпроду Бурятии поручено в срок до 7 февраля 2022 года привести в соответствие соответствующие документы о порядке организации деятельности приютов и работе по обращению с животными без владельцев.

Сейчас по всей стране отловленных собак вакцинируют, стерилизуют и выпускают обратно на улицу. Умерщвлять, как прежде, бездомных животных, нельзя. Так что улан-удэнцы массово жалуются на агрессивных собак, нередко сбивающихся в стаи. Да, они больше не могут размножаться, но по-прежнему опасны для людей. В случаях же, когда собаки кусают улан-удэнцев, их отправляют в клетку на пожизненное содержание.

В столице Бурятии и районах за последний год произошло немало случаев нападений на собак. Одно из самых страшных случилось в конце 2020 года в микрорайоне Забайкальский, где агрессивные псы едва не загрызли насмерть 20-летнюю девушку. Они обглодали ей лицо, а укусы на теле были до костей. Пострадавшая выжила лишь благодаря очевидцам, пришедшим на помощь, и до сих пор проходит лечение. 

В апреле в улусе Шэнэ-Буса страшной смертью погибла 79-летняя пенсионерка. Её до смерти искусали четыре агрессивные собаки, сбежавшие со своего участка.

В последнее время власти ряда российских городов и регионов активно просят изменить закон об ответственном обращении с животными – тот самый, что запрещает их умерщвление. Произошло это после нескольких трагедий. В выходные в селе Домна Забайкальского края собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку, возвращавшуюся из музыкальной школы. Ранее в Якутии в результате нападения собак погибла доцент Института естественных наук.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после гибели девочки в Забайкалье поручил разработать поправки в законодательство в этой сфере.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов также выступил с инициативой о внесении изменений в федеральный закон, который регулирует отлов безнадзорных животных. Инициативу губернатора поддержали несколько регионов, в том числе Бурятии.

- Мы с такой инициативой тоже уже выходили и, безусловно, мы её поддерживаем. Нужно использовать лучшие мировые практики и ими пользоваться, потому что во всем мире это отработано: нет в мире стран, которые пожизненно содержат собак. <…> Надо взять то, что в мире делается, наиболее приемлемые варианты, и у нас внедрить, - прокомментировал Алексей Цыденов после расширенного заседания комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.


глава Бурятии Алексей Цыденов собаки бездомные животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Бурятии снялся для ролика, где учителя «берут на слабо»
Глава Бурятии снялся для ролика, где учителя «берут на слабо»
Власть, 25.01.2022
Забавное видео снял преподаватель китайского языка
Глава Бурятии ввёл запрет на возврат опасных собак на улицы
Глава Бурятии ввёл запрет на возврат опасных собак на улицы
Власть, 25.01.2022
Улицы в республике решено очистить от больших и опасных собак
Глава Бурятии просит 4,7 млрд рублей на ремонт теплосетей
Глава Бурятии просит 4,7 млрд рублей на ремонт теплосетей
Власть, 25.01.2022
Вопрос Алексей Цыденов поднял на Днях Бурятии в Совете Федерации
Глава СК поручил подготовить идеи по изменению законов об отлове собак
Глава СК поручил подготовить идеи по изменению законов об отлове собак
Власть, 25.01.2022
Александр Бастрыкин поручил проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства для повышения безопасности населения
Сенаторы Байкальского региона провели встречу с послом Монголии
Сенаторы Байкальского региона провели встречу с послом Монголии
Власть, 24.01.2022
Парламентарии заинтересованы в укреплении двусторонних связей России и Монголии
В Совете Федерации стартуют Дни Республики Бурятия
В Совете Федерации стартуют Дни Республики Бурятия
Власть, 24.01.2022
Они начнутся сегодня, 24 января, и продлятся до 26 января
Глава Бурятии: «Через неделю начнётся приток пациентов с ковидом в больницах»
Глава Бурятии: «Через неделю начнётся приток пациентов с ковидом в больницах»
Власть, 24.01.2022
Алексей Цыденов обратился к жителям Бурятии в связи с рекордным числом заболевших коронавирусом  
Президент Беларуси хочет увидеть Туву
Президент Беларуси хочет увидеть Туву
Власть, 21.01.2022
Делегация Республики Тыва провела встречу с Александром Лукашенко
Глава Бурятии отчитал министерство образования
Глава Бурятии отчитал министерство образования
Власть, 21.01.2022
Минобрнауки не исполнило важное поручение по доплатам педагогам
Глава Бурятии дал интервью школьным репортёрам
Глава Бурятии дал интервью школьным репортёрам
Власть, 21.01.2022
Школьница назвала выбор работы Алексея Цыденова «очень необычным»  
Экс-министр строительства Бурятии предстал перед судом
Экс-министр строительства Бурятии предстал перед судом
Власть, 21.01.2022
С Фёдора Трифонова взыскали многомиллионный ущерб
В Бурятии ищут главврача для Баргузинской больницы
В Бурятии ищут главврача для Баргузинской больницы
Власть, 21.01.2022
Заявки принимаются до конца января
Зампред правительства Бурятии исполнил новогоднее желание девочки
Зампред правительства Бурятии исполнил новогоднее желание девочки
Власть, 21.01.2022
Девочка мечтала побывать в театре «Байкал»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^