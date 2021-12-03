 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 декабря

02 декабря

Популярное

В Улан-Удэ собак, покусавших девочку, посадят на пожизненное

В Улан-Удэ собак, покусавших девочку, посадят на пожизненное
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Сейчас пойманные собаки находятся на карантине

Агрессивных собак, покусавших 30 ноября восьмилетнюю девочку в микрорайоне Горького в Улан-Удэ, будут содержать в приюте пожизненно.

Сейчас собаки на карантине у подрядной организации ООО «Ананда», которая занимается отловом безнадзорных животных. После комиссионного решения животные будут переданы в приют на пожизненное содержание, сообщает комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

- Эти животные без владельцев будут размещены в приюте и будут содержаться в них. Они не могут быть возвращены на прежнее место обитания до момента передачи этих животных новым владельцам или наступления их естественной смерти, – сообщил начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.

Как сообщал «Байкал-Daily», 30 ноября стая собак напала на восьмилетнюю девочку, шедшую в школу. Нападение произошло на пересечении улиц Одонская и Уронайская около 12 часов дня. К счастью, от серьёзных травм её спасла толстая куртка и вовремя подоспевший прохожий, отогнавший собак.

После нападения на ребёнка в посёлке прошёл «собачий» рейд. Выяснилось, что агрессивные псы жили в пустом доме. Всего поймали пять собак, нескольких из них пострадавшая девочка опознала.



собаки бездомные животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ушла из жизни заслуженный деятель искусств Бурятии
Ушла из жизни заслуженный деятель искусств Бурятии
Общество, 03.12.2021
В возрасте 73 лет скончалась музыковед Надежда Цибудеева
В Улан-Удэ собак, покусавших девочку, посадят на пожизненное
В Улан-Удэ собак, покусавших девочку, посадят на пожизненное
Общество, 03.12.2021
Сейчас пойманные собаки находятся на карантине
В Бурятии некоторые «земские» врачи получат по три миллиона
В Бурятии некоторые «земские» врачи получат по три миллиона
Общество, 03.12.2021
По программе «Земский доктор» в республике вводят дополнительные выплаты
Жители пригорода Улан-Удэ грозят перекрыть трассу
Жители пригорода Улан-Удэ грозят перекрыть трассу
Общество, 03.12.2021
Отчаявшиеся жители Поселья готовы на радикальные меры
В Бурятии юристы поздравляют друг друга с праздником
В Бурятии юристы поздравляют друг друга с праздником
Общество, 03.12.2021
Сегодня, 3 декабря отмечается День юриста
В Улан-Удэ во время массового рейда поймали 17 собак
В Улан-Удэ во время массового рейда поймали 17 собак
Общество, 03.12.2021
Члены мобильных групп обошли 352 двора
Улан-удэнцев призвали жаловаться на еле тёплые батареи
Улан-удэнцев призвали жаловаться на еле тёплые батареи
Общество, 03.12.2021
Все жалобы в мэрии рассматривают ежедневно
Жители Бурятии стирают одноразовые маски
Жители Бурятии стирают одноразовые маски
Общество, 03.12.2021
Особенно этим грешат пенсионеры
«Центральный парк» появился и в приграничном городе Бурятии
«Центральный парк» появился и в приграничном городе Бурятии
Общество, 03.12.2021
Центр города Кяхты преобразился благодаря нацпроекту
Жители Бурятии не хотят отстреливать безнадзорных собак
Жители Бурятии не хотят отстреливать безнадзорных собак
Общество, 03.12.2021
Больше половины опрошенных жителей республики против отстрела бездомных собак
В Бурятии наступила весна в декабре
В Бурятии наступила весна в декабре
Общество, 03.12.2021
Циклон из Атлантики принес в республику тёплую погоду
На женском чемпионате России по боксу будет бурятский финал
На женском чемпионате России по боксу будет бурятский финал
Общество, 03.12.2021
Пять спортсменок из Бурятии вышли в финал
В Бурятии на улице установили огромный самовар
В Бурятии на улице установили огромный самовар
Общество, 03.12.2021
Самовар появился перед сельским Домом культуры

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^