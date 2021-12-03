Сейчас пойманные собаки находятся на карантине
Агрессивных собак, покусавших 30 ноября восьмилетнюю девочку в микрорайоне Горького в Улан-Удэ, будут содержать в приюте пожизненно.
Сейчас собаки на карантине у подрядной организации ООО «Ананда», которая занимается отловом безнадзорных животных. После комиссионного решения животные будут переданы в приют на пожизненное содержание, сообщает комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
- Эти животные без владельцев будут размещены в приюте и будут содержаться в них. Они не могут быть возвращены на прежнее место обитания до момента передачи этих животных новым владельцам или наступления их естественной смерти, – сообщил начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 ноября стая собак напала на восьмилетнюю девочку, шедшую в школу. Нападение произошло на пересечении улиц Одонская и Уронайская около 12 часов дня. К счастью, от серьёзных травм её спасла толстая куртка и вовремя подоспевший прохожий, отогнавший собак.
После нападения на ребёнка в посёлке прошёл «собачий» рейд. Выяснилось, что агрессивные псы жили в пустом доме. Всего поймали пять собак, нескольких из них пострадавшая девочка опознала.
В Улан-Удэ собак, покусавших девочку, посадят на пожизненное
Общество, Фото:
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