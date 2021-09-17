Местные жители не раз просили мужчину не отпускать собак без намордника и поводка
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, собаки которого насмерть загрызли пожилую женщину. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.
По данным следствия, в 2019-м и начале 2021 года обвиняемый жил в посёлке Челутай Заиграевского района. Во дворе своего дома он содержал 11 различных породных и беспородных собак. Мужчина отпускал питомцев гулять за оградой без поводков и намордников.
Его собаки в посёлке неоднократно нападали на местных жителей, в том числе на детей. Однако мужчина на замечания и требования односельчан ограничить выгул животных не реагировал.
В ночь на 4 апреля 2021 года четыре наиболее агрессивные собаки сбежали с участка и в соседнем улусе Шэнэ-Буса возле дома напали на пожилую 79-летнюю женщину. Они искусали пенсионерку, из-за чего она погибла мучительной смертью.
Как сообщал «Байкал-Daily», на начальном этапе расследования проверялись несколько версий, в том числе версия о нападении на женщину бездомных животных, обращение с которыми входит в полномочия органов местного самоуправления. Однако спустя день местные жители выследили четверых похожих собак, которые были переданы ветеринарам.
- При проведении исследования в их желудках обнаружены биологические объекты от потерпевшей. После этого в ходе следственно-оперативных мероприятий, проведённых в близлежащих населённых пунктах, удалось найти свидетелей, которые опознали животных и указали на их хозяина. В ходе допросов и при предъявлении обвинения мужчина признал вину и раскаялся, - добавили в следственном комитете.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
В Бурятии хозяин собак, загрызших заживо пенсионерку, признал вину
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мошенники не дали жертве времени на раздумья
Местные жители не раз просили мужчину не отпускать собак без намордника и поводка
Потерпевшие давали грабителю время вернуть телевизор
Грабитель спустил все деньги на выпивку
ДТП произошло возле села Посольское
Несмотря на плохую связь, женщины смогли дозвониться до спасателей
Очаг находился в подполье
Больше четырёх миллионов рублей за сутки потеряли забайкальцы, поверив мошенникам
Изъятый карабин был переделан под стрельбу боевыми патронами
Он ударил работника и выстрелил в пол
Своей вины покалечивший ребёнка мужчина так и не признал
Наезд произошёл на бульваре Карла Маркса
Вор отправился в колонию строгого режима
Пострадавшему водителю 70 лет
Из-за действий инженера по лесопользованию произошла незаконная рубка