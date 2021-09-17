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В Бурятии хозяин собак, загрызших заживо пенсионерку, признал вину

В Бурятии хозяин собак, загрызших заживо пенсионерку, признал вину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Местные жители не раз просили мужчину не отпускать собак без намордника и поводка

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, собаки которого насмерть загрызли пожилую женщину. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

По данным следствия, в 2019-м и начале 2021 года обвиняемый жил в посёлке Челутай Заиграевского района. Во дворе своего дома он содержал 11 различных породных и беспородных собак. Мужчина отпускал питомцев гулять за оградой без поводков и намордников.

Его собаки в посёлке неоднократно нападали на местных жителей, в том числе на детей. Однако мужчина на замечания и требования односельчан ограничить выгул животных не реагировал.

В ночь на 4 апреля 2021 года четыре наиболее агрессивные собаки сбежали с участка и в соседнем улусе Шэнэ-Буса возле дома напали на пожилую 79-летнюю женщину. Они искусали пенсионерку, из-за чего она погибла мучительной смертью.

Как сообщал «Байкал-Daily», на начальном этапе расследования проверялись несколько версий, в том числе версия о нападении на женщину бездомных животных, обращение с которыми входит в полномочия органов местного самоуправления. Однако спустя день местные жители выследили четверых похожих собак, которые были переданы ветеринарам.

- При проведении исследования в их желудках обнаружены биологические объекты от потерпевшей. После этого в ходе следственно-оперативных мероприятий, проведённых в близлежащих населённых пунктах, удалось найти свидетелей, которые опознали животных и указали на их хозяина. В ходе допросов и при предъявлении обвинения мужчина признал вину и раскаялся, - добавили в следственном комитете.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

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