Вячеслав Дамдинцурунов: «Я снова министр»

После отставки правительства он числился исполняющим обязанности министра спорта и молодёжной политики Бурятии
Вячеслав Дамдинцурунов, министр спорта и молодёжной политики Бурятии, в социальной сети сообщил, что «снова стал министром». Как сообщал «Байкал-Daily», указ об отставке республиканского правительства Алексей Цыденов подписал
в пятницу пятницу, 15 января, после этого все министры работали с приставкой «и.о.». Уже 18 числа стало известно
о новой структуре правительства. Согласно этой информации, Вячеслав Дамдинцурунов сохранил свой пост.
- Я снова министр самого замечательного министерства нашей республики (по крайней мере, для меня)! Спасибо за доверие, Алексей Самбуевич, - написал Вячеслав Дамдинцурунов на своей странице в Facebook.
Также он опубликовал здесь фото документа – указа главы Бурятии от 22 января о назначении его министром.
После отставки правительства он числился исполняющим обязанности министра спорта и молодёжной политики Бурятии
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