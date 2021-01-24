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Вячеслав Дамдинцурунов: «Я снова министр»

Вячеслав Дамдинцурунов: «Я снова министр»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
После отставки правительства он числился исполняющим обязанности министра спорта и молодёжной политики Бурятии

Вячеслав Дамдинцурунов, министр спорта и молодёжной политики Бурятии, в социальной сети сообщил, что «снова стал министром». Как сообщал «Байкал-Daily», указ об отставке республиканского правительства Алексей Цыденов подписал в пятницу пятницу, 15 января, после этого все министры работали с приставкой «и.о.». Уже 18 числа стало известно о новой структуре правительства. Согласно этой информации, Вячеслав Дамдинцурунов сохранил свой пост.

- Я снова министр самого замечательного министерства нашей республики (по крайней мере, для меня)! Спасибо за доверие, Алексей Самбуевич, - написал Вячеслав Дамдинцурунов на своей странице в Facebook.

Также он опубликовал здесь фото документа – указа главы Бурятии от 22 января о назначении его министром.    

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