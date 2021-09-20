Дамдинцурунов опередил Цыренова на 17%: В Бурятии озвучили итоги выборов

В целом по России пока подсчитано почти 54% бюллетеней. Единая Россия пока набирает 46,65%, КПРФ - 21,14%, ЛДПР - 7,99, Справедливая Россия - 7,59%, Новые люди – 5,87%. Барьер для партий в Госдуму составляет 5%.





Также Александр Акчурин озвучил финальные результаты выборов глав Окинского и Кабанского районов.



Что касается первого района, то здесь лидировал Матвей Мадасов («Единая Россия»), действующий глава Оки. Он набрал 78,57% голосов. На втором месте расположился учитель физкультуры Орликской средней школы, коммунист Роберт Базаров (19,83%), на третьем - индивидуальный предприниматель из Улан-Удэ Баир Тугутов, представляющий «Справедливую Россию – Патриоты – За правду» (0,75%).



В Кабанском районе выиграл единоросс Алексей Сокольников, также действующий глава муниципального образования, у него 68,40% голосов. За ним следует Валерий Кочнев – 19,87%, член ЛДПР, тренер-преподаватель Селенгинской детско-юношеской спортивной школы, депутат Народного Хурала, замыкает тройку Иса Шабан Оглы Балакишиев, самовыдвиженец Иса Балакишиев, директор ООО «Застройщик» – 7,32%.

