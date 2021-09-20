Дамдинцурунов опередил Цыренова на 17%: В Бурятии озвучили итоги выборов

Председатель Избиркома Бурятии Александр Акчурин озвучил данные итогов выборов, прошедших с 17 по 19 сентября. Обработаны ещё не 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Не включены данные по двум участкам в Северомуйске в силу их транспортной доступности.
- На сегодня мы уже имеем данные об итогах голосования на территории Бурятии. В целом на единый день голосования было проведено 42 избирательные кампании, включая депутатов Госдумы, выборы депутата Народного Хурала по 15 одномандатному округу, а также 40 муниципальных кампаний уровня районов, сельских и городских поселений. Начну с выборов депутатов Госдумы. Ввод протоколов ещё не закончен на двух участках, в целом картина 99% введённых протоколов. Два участка – это Северомуйск, они позже введут данные, поскольку это связано с транспортной доступностью избирательных участков и приездом их в территориальные комиссии, - объяснил Александр Ачкурин.
Общая явка на выборы составила 45,01%. Это выше, чем на прошлых выборах в Госдуму-2016, когда проголосовали 40% избирателей Бурятии.
В Бурятии «Единая Россия» набирает 42,65% голосов, КПРФ – 26,73%. На третьем месте Новые люди – 11,22%. ЛДПР набрала 5,73%.
За ними: Справедливая Россия - За правду – 3,56%, Российская партия пенсионеров – 2,95%, Зелёные - 1,79%, Коммунисты России – 1,25%, Зелёная альтернатива – 0,47%, Яблоко – 0,41%, Российская партия свободы и справедливости – 0,38%, Родина - 0,28%, Гражданская платформа – 0,18%, Партия Роста – 0,13%.
По Бурятскому одномандатному округу №9 выиграл министр спорта и молодёжной политики, единоросс Вячеслав Дамдинцурунов, у него 37,43%. Второе место у коммуниста, депутата Народного Хурала Баира Цыренова – 19,85%.
Третьим стал звёздный стилист Сергей Зверев (партия Зелёные), у которого 7,46%. Ненамного отстал от него депутат Народного Хурала Игорь Бобков, представлявший Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость - 7,34%.
Представитель партии Новые люди, гендиректор аппарата управления АО «Улан-Удэ Энерго» Максим Бувалин набрал 6,35%. Депутат Народного Хурала, представитель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Оксана Бухольцева получила 5,60%. Лама Баяр Цыденов от «Гражданской платформы» - 5,03%. Представитель «Коммунистов России», управляющий проектами Фонда регионального развития Бурятии Дамдин Болотов – 4,22%. ЛДПРовец Сергей Дорош, зампредседателя Народного Хурала по нацвопросам – 2,34%. Замыкает список представитель Российской партии свободы и справедливости, доцент Московского международного университета Евгений Меньшиков – 1,06%.
Эти цифры также без учёта двух участков.
На выборах депутата Народного Хурала по 15 округу победила представительница КПРФ 34-летняя Эржена Чимитцыренова, помощник депутата Народного Хурала Леонтия Красовского. Её итоговый результат – 40,7%. Занявший второе место Олег Хубриков, гендиректор ООО «Жасмин», выдвинутый Российской партией свободы и справедливости, отстал ненамного – у него 38,46%. Последнее место с 11,65% занял член ЛДПР Батор Баинов. Это кресло депутата Хурала в апреле досрочно освободил гендиректор ООО «БИН» Матвей Баданов. Решение он принял, по его словам, из-за причин, связанных со здоровьем.
В целом по России пока подсчитано почти 54% бюллетеней. Единая Россия пока набирает 46,65%, КПРФ - 21,14%, ЛДПР - 7,99, Справедливая Россия - 7,59%, Новые люди – 5,87%. Барьер для партий в Госдуму составляет 5%.
Также Александр Акчурин озвучил финальные результаты выборов глав Окинского и Кабанского районов.
Что касается первого района, то здесь лидировал Матвей Мадасов («Единая Россия»), действующий глава Оки. Он набрал 78,57% голосов. На втором месте расположился учитель физкультуры Орликской средней школы, коммунист Роберт Базаров (19,83%), на третьем - индивидуальный предприниматель из Улан-Удэ Баир Тугутов, представляющий «Справедливую Россию – Патриоты – За правду» (0,75%).
В Кабанском районе выиграл единоросс Алексей Сокольников, также действующий глава муниципального образования, у него 68,40% голосов. За ним следует Валерий Кочнев – 19,87%, член ЛДПР, тренер-преподаватель Селенгинской детско-юношеской спортивной школы, депутат Народного Хурала, замыкает тройку Иса Шабан Оглы Балакишиев, самовыдвиженец Иса Балакишиев, директор ООО «Застройщик» – 7,32%.
Что касается первого района, то здесь лидировал Матвей Мадасов («Единая Россия»), действующий глава Оки. Он набрал 78,57% голосов. На втором месте расположился учитель физкультуры Орликской средней школы, коммунист Роберт Базаров (19,83%), на третьем - индивидуальный предприниматель из Улан-Удэ Баир Тугутов, представляющий «Справедливую Россию – Патриоты – За правду» (0,75%).
В Кабанском районе выиграл единоросс Алексей Сокольников, также действующий глава муниципального образования, у него 68,40% голосов. За ним следует Валерий Кочнев – 19,87%, член ЛДПР, тренер-преподаватель Селенгинской детско-юношеской спортивной школы, депутат Народного Хурала, замыкает тройку Иса Шабан Оглы Балакишиев, самовыдвиженец Иса Балакишиев, директор ООО «Застройщик» – 7,32%.