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Глава Бурятии, министры и бизнесмены объединятся в группе в WhatsApp

Глава Бурятии, министры и бизнесмены объединятся в группе в WhatsApp
Власть,  Фото:pixabay.com
Оказывается, уже существует группа в WhatsApp для властей республики и застройщиков

Глава Бурятии Алексей Цыденов предложил создать специальную группу в мессенджере WhatsApp, в которую войдёт он сам, профильные зампреды правительства, министры и предприниматели. Группа, вероятнее всего, будет называться «Бизнес онлайн». Об этом сказано в программном заявлении главы Бурятии по поддержке предпринимательства.

- У нас есть хорошая практика, когда мы по важным проектам создаём специальную группу в мессенджере. Например, по вопросу строительства школ и детских садов мы создали группу в WhatsApp, в которую вошли все застройщики, все госструктуры (Госстройжилнадзор, экологическая и техническая экспертиза и др.), республиканские министерства, задействованные в строительстве, курирующие зампреды и я лично. И в рамках этой группы идёт прямое общение, я вижу, какие вопросы и проблемы возникают, кто как реагирует и т.д. Оперативность решения вопросов от этого, на мой взгляд, существенно выросла, - пояснил Алексей Цыденов.

Он предложил создать подобную группу и по развитию бизнеса в республике.

- Включить в неё всех профильных министров и зампредов, согласующие и контролирующие госструктуры, я сам войду в неё, а также включать в неё всех представителей нашего бизнеса, которые начинают какой-либо новый проект (полностью новый проект или развитие уже действующего бизнеса, не важно). Попробуем, - сообщил Алексей Цыденов.

Он отметил: «Можно, конечно, «утонуть» в потоке обращений». «Но думаю, попробовать стоит, во всяком случае сразу будут видны основные проблемные точки», - добавил глава.

Созданием группы в WhatsApp займётся по поручению Цыденова министерство экономики.

«Предприниматель – главный человек»

Вчера в России отмечали День российского предпринимательства.

- К сожалению, не смог принять участие в мероприятиях, но все равно хочу отдельно выразить своё отношение к предпринимателям. Предприниматель в любой сфере деятельности, будь то производство, торговля, сельское хозяйство, строительство, транспорт, сфера услуг и т.д. - это Самый Главный человек в Республике, - говорится в заявлении главы Бурятии.

Алексей Цыденов добавил:  

«Вся экономика государства зависит от предпринимателей. Есть поговорка: «Речка с ручейка начинается». Так и экономика государства и нашей республики формируется за счёт больших или не больших, или совсем маленьких предпринимателей.

Вся бюджетная сфера – образование, здравоохранение, армия и другие, безусловно, очень важны сами по себе, и представить нашу жизнь и развитие государства без этих составляющих невозможно. Но всё-таки экономику страны формируют бизнес и предприниматели!

Поэтому хочу сказать спасибо нашим предпринимателям за их работу. За их ежедневный труд, риск, нервы и борьбу.

Мы много внимания уделяем поиску иностранных инвесторов. И за этим как-то мало видим своих собственных предпринимателей. Иностранные инвесторы - это не панацея. Это те, кого мы приглашаем и будем приглашать, будем вести с ними работу, но основная составляющая экономики республики - это наши собственные предприятия и наши люди, наши предприниматели, которые работают на своей родной земле. Они есть основа основ!»
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