Дзюдоистки Бурятии завоевали медали чемпионата России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Турнир проходил в Челябинске



Спортсменки из Бурятии завоевали три медали на чемпионате и первенстве России по спорту глухих по дзюдо в Челябинске.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, Анна Гнеушева, выступая в весовой категории 78 килограммов, завоевала золото соревнований. Отметим, что Анна выполнила норматив мастера спорта России по дзюдо и стала обладательницей чёрного пояса.



Забрать медали сумели ещё две дзюдоистки Бурятии. Так, Туяна Бадмаева взяла бронзу в весовой категории 63 килограмма. В свою очередь, Диана Мальцева стала победительницей первенства России в весовой категории свыше 78 килограммов.

