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Дзюдоистки Бурятии завоевали медали чемпионата России

Дзюдоистки Бурятии завоевали медали чемпионата России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Турнир проходил в Челябинске

Спортсменки из Бурятии завоевали три медали на чемпионате и первенстве России по спорту глухих по дзюдо в Челябинске.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, Анна Гнеушева, выступая в весовой категории 78 килограммов, завоевала золото соревнований. Отметим, что Анна выполнила норматив мастера спорта России по дзюдо и стала обладательницей чёрного пояса.

Забрать медали сумели ещё две дзюдоистки Бурятии. Так, Туяна Бадмаева взяла бронзу в весовой категории 63 килограмма. В свою очередь, Диана Мальцева стала победительницей первенства России в весовой категории свыше 78 килограммов.
Бурятия дзюдо чемпионат России первенство России спорт глухих

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