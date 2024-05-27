Турнир проходил в Челябинске
Спортсменки из Бурятии завоевали три медали на чемпионате и первенстве России по спорту глухих по дзюдо в Челябинске.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, Анна Гнеушева, выступая в весовой категории 78 килограммов, завоевала золото соревнований. Отметим, что Анна выполнила норматив мастера спорта России по дзюдо и стала обладательницей чёрного пояса.
Забрать медали сумели ещё две дзюдоистки Бурятии. Так, Туяна Бадмаева взяла бронзу в весовой категории 63 килограмма. В свою очередь, Диана Мальцева стала победительницей первенства России в весовой категории свыше 78 килограммов.
Дзюдоистки Бурятии завоевали медали чемпионата России
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