Произошло это благодаря вмешательству прокуратуры
В Баргузинском районе по требованию прокуратуры в спортивной школе оборудовали туалетные и душевые комнаты.
- Прокуратура проверила исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в Баргузинской спортивной школе. Установлено, что здание муниципального учреждения дополнительного образования не было оборудовано туалетными и душевыми комнатами, в связи с чем отсутствовали комфортные условия для занятия несовершеннолетних спортом, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В целях защиты прав обучающихся прокурор района внёс директору образовательного учреждения представление. После этого помещения общего пользования привели в соответствии с санитарными требованиями.
В Бурятии спортшколу обязали установить туалетные и душевые комнаты
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