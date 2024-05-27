В Бурятии спортшколу обязали установить туалетные и душевые комнаты

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Произошло это благодаря вмешательству прокуратуры



В Баргузинском районе по требованию прокуратуры в спортивной школе оборудовали туалетные и душевые комнаты.



- Прокуратура проверила исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в Баргузинской спортивной школе. Установлено, что здание муниципального учреждения дополнительного образования не было оборудовано туалетными и душевыми комнатами, в связи с чем отсутствовали комфортные условия для занятия несовершеннолетних спортом, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



В целях защиты прав обучающихся прокурор района внёс директору образовательного учреждения представление. После этого помещения общего пользования привели в соответствии с санитарными требованиями.



