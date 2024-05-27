В копилке команды республики – три серебряные медали
Спортсмены Бурятии завоевали три серебра на чемпионате России по универсальному бою в Волгограде. Соревнования проходили с 21 по 25 мая.
В дисциплине «Лайт» отличились Аркадий Томский, выигравший серебро в весовой категории 70 кг, и Яна Антонюк, также ставшая серебряным призёром в весовой категории 70 кг и выполнившая норматив мастера спорта России.
В дисциплина «Классика» второе место в весовой категории 63 кг заняла Анастасия Балаганская, сообщает министерство спорта РБ.
Спортсмены Бурятии стали призёрами чемпионата РФ по универсальному бою
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