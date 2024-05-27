Стрелки Бурятии выиграли серебро чемпионата России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсмены республики успешно выступили на соревнованиях по армейской тактической стрельбе



В Екатеринбурге с 20 по 25 мая прошёл чемпионат вооружённых сил РФ по армейской тактической стрельбе. В соревнованиях приняли участие 20 команд от различных военных округов, родов и видов войск армии России. В том числе в чемпионате приняла участие единственная женская команда, которая представляла Восточный военный округ.



От Бурятии выступили стрелки федерации практической и армейской тактической стрельбы в составе сборной команды Воздушно-космических сил: Виктор Олзошкин, Алексей Тарасов, Алексей Руднев и Виталий Семенников.



Команда республики заняла второе место в общекомандном зачёте. Кроме того, спортсмены Бурятии завоевали серебро в индивидуальных и парных упражнениях, а также третье место в групповых соревнованиях.



Как сообщает министерство спорта РБ команда Восточного военного округа, сформированная из стрелков федерации РБ: Дондоков Доржи, Балданов Ким, Эрдынеев Зоригто, Моргонов Роберт, Бадмадоржиев Алексей, Ракк Эдуард – заняла почётное 4 место, немного отстав от команды ВКС.



