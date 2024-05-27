27 мая

26 мая

Популярное

Стрелки Бурятии выиграли серебро чемпионата России

Стрелки Бурятии выиграли серебро чемпионата России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Спортсмены республики успешно выступили на соревнованиях по армейской тактической стрельбе

В Екатеринбурге с 20 по 25 мая прошёл чемпионат вооружённых сил РФ по армейской тактической стрельбе. В соревнованиях приняли участие 20 команд от различных военных округов, родов и видов войск армии России. В том числе в чемпионате приняла участие единственная женская команда, которая представляла Восточный военный округ.

От Бурятии выступили стрелки федерации практической и армейской тактической стрельбы в составе сборной команды Воздушно-космических сил: Виктор Олзошкин, Алексей Тарасов, Алексей Руднев и Виталий Семенников.

Команда республики заняла второе место в общекомандном зачёте. Кроме того, спортсмены Бурятии завоевали серебро в индивидуальных и парных упражнениях, а также третье место в групповых соревнованиях.

Как сообщает министерство спорта РБ команда Восточного военного округа, сформированная из стрелков федерации РБ: Дондоков Доржи, Балданов Ким, Эрдынеев Зоригто, Моргонов Роберт, Бадмадоржиев Алексей, Ракк Эдуард – заняла почётное 4 место, немного отстав от команды ВКС.

Бурятия спорт тактическая стрельба чемпионат России военнослужащие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ из-за жары взялись поливать дороги
В Улан-Удэ из-за жары взялись поливать дороги
Общество, 27.05.2024
В мэрии заявили, что благодаря этому они будут меньше деформироваться

На выставке Baikal Travel Mart выберут лучший туристический район Бурятии
На выставке Baikal Travel Mart выберут лучший туристический район Бурятии
Общество, 27.05.2024
Победитель получит приз в размере 100 тысяч рублей
В Монголии пробежали Улан-Баторский марафон
В Монголии пробежали Улан-Баторский марафон
Общество, 27.05.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со спортивного мероприятия
Уходящий май удивит жителей Бурятии похолоданием
Уходящий май удивит жителей Бурятии похолоданием
Общество, 27.05.2024
А начало лета обещает быть жарким
В большинстве компаний Улан-Удэ начальников ищут среди «своих»
В большинстве компаний Улан-Удэ начальников ищут среди «своих»
Общество, 27.05.2024
И только часть организаций рассматривают кандидатов со стороны

Более 6 тысяч человек в Бурятии сдадут ЕГЭ
Более 6 тысяч человек в Бурятии сдадут ЕГЭ
Общество, 27.05.2024
Из них более 500 человек – выпускники прошлых лет
Леса Улан-Удэ патрулируют круглосуточно
Леса Улан-Удэ патрулируют круглосуточно
Общество, 27.05.2024
Прогулки по лесу запрещены
«Доброжелательные»: Путешественников из Бурятии ждут в Татарстане
«Доброжелательные»: Путешественников из Бурятии ждут в Татарстане
Общество, 27.05.2024
Рейсы по маршруту Улан-Удэ – Казань пользуются высоким спросом 
Водителя из Бурятии лишили свободы и автомобиля за пьяную езду
Водителя из Бурятии лишили свободы и автомобиля за пьяную езду
Общество, 27.05.2024
Мужчину в третий раз привлекли к уголовной ответственности по этой статье
В селе Бурятии школьники ездят на ОГЭ по бездорожью
В селе Бурятии школьники ездят на ОГЭ по бездорожью
Общество, 27.05.2024
Местные жители из-за этого намерены дойти до прокуратуры
В Улан-Удэ «тушили пожар» в гаражах Росгвардии
В Улан-Удэ «тушили пожар» в гаражах Росгвардии
Общество, 27.05.2024
По легенде, загорелась крыша бокса

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^