В Улан-Удэ прокуратура обнаружила нарушение интервалов движения автобусов

Пассажиры долгое время стояли на остановках



Жители ТОС «Читинский» пожаловались на работу общественного транспорта прокурору Железнодорожного района Улан-Удэ. Проверка подтвердила нарушения исполнения законодательства в сфере транспортного обслуживания населения.



- Установлено, что в нарушение условий муниципального контракта перевозчиком не соблюдался интервал движения автобусов по маршруту № 46. Это повлекло длительное время ожидания пассажирами транспорта на остановочных пунктах, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Кроме того, с 30 марта 2023 года была организована работа автобуса МУП «Городские маршруты» по маршруту № 33А мкр. Кирзавод – ТЦ «Мегатитан». Однако транспортную доступность к поликлинике и аптекам, расположенным вблизи площади Славы и района Элеватора, маршрут не обеспечивал.



После прокурорского вмешательства комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ принял меры к устранению нарушений. Был восстановлен интервал движения по маршруту № 46, а схему движения муниципального маршрута № 33А скорректировали с учётом потребностей жителей.





