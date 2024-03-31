«Главное – общение и процесс»: Как прошла «Байкальская рыбалка – 2024»

30 марта «Байкальская рыбалка – 2024» подошла к концу. Как сообщал «Байкал-Daily», впервые за 18-летнюю историю фестиваля победу одержала женская команда из Улан-Удэ «Леди Бур» с уловом 811 граммов. Девушки забрали главный приз – внедорожник УАЗ «Патриот». Крупнейшее мероприятие традиционно прошло в селе Турка Прибайкальского района Бурятии.
- Рыбалка состоялась. Мы её назвали по-особому: год совершеннолетия «Байкальской рыбалки», она стала «взрослой». Теперь будем проводить её более серьёзно и ответственно. Спасибо всем и, в первую очередь, самим рыбакам. Спасибо оргкомитету за помощь в организации фестиваля. Нас стало очень много! Мы никогда не уроним планку фестиваля и будем её лучше каждый год! – отметил идейный вдохновитель «Байкальской рыбалки» Вадим Бредний.
- Здесь много счастливых лиц, которые из года в год ничего не выигрывают, но получают сумасшедшее удовольствие. Когда-то и им повезёт. Самое главное – это процесс. Как житель Иркутска скажу, что подобного у нас нету. Я завидую жителям Бурятии, – поделился генеральный спонсор «Байкальской рыбалки» Виктор Захаров.
Второе место – за командой из Кяхты с уловом 631 грамм. Они стали обладателями квадроцикла. Третьими оказались гости из Красноярска команда «Цунами». Их улов составил 627 граммов. Рыбаки выиграли лодочный мотор Yamaha с мощностью 30 л/с.
Большинство команд, как заявили сами участники, приехали за победой. Однако, в первую очередь, им хотелось посетить сам фестиваль, пообщаться с другими рыбаками, поделиться опытом и отдохнуть от городской суеты.
- На рыбалке мы в первый раз. Рыбы, к сожалению, у нас нет, но мы не расстраиваемся. Главное люди собрались здесь, чтобы друг другу помогать. Как только зашёл разговор про «Байкальскую рыбалку», желающие сразу появились. Мы здесь все на опыте, рыбалкой занимаемся с детства, – отметил участник фестиваля, водитель МУП «Городские маршруты» Виктор.
- У нас четыре команды из Джидинского района. Приехали сюда себя показать. Участвуем уже в четвёртый раз. Штук 25 уже выловили, ребята все подготовленные. На фестиваль приехали международные гости, что радует. Самый большой улов был в 2021 году – 1,2 килограмма, тогда мы заняли место во второй десятке, – рассказал «Байкал-Daily» участник, председатель совета депутатов Джидинского района Борис Дымчиков.
Среди женских команд лучшими оказались две – «Фишка» и «ВРК-1». Они выиграли путёвки в Сочи. Стоит отметить, что в этом году участвовало 35 женских команд, что является рекордом фестиваля. На лёд вышли 140 участниц.
- Мы участвуем в первый раз. Здесь очень хорошо – свежий воздух и атмосфера праздника. Людей тут очень много, в том числе – гости нашей республики. Все старательно и серьёзно относятся к делу. Познакомились тут с рыбачками из других команд, нам очень интересно. Улова пока нет, но мы стараемся! – подчеркнула участница женской сборной комитета городского хозяйства Улан-Удэ Надежда Банзаракцаева.
- Сборы прошли увлекательно, пока шили костюмы и готовили снасти. Мужчин мы с собой не брали, они нам сказали, что мы даже лунку сделать себе не сможем в байкальском льду. К их сожалению, пробурили для каждой по лунке. Рыбки не поймали, но рады принимать участие в фестивале. Очень много познакомились с командами из других регионов, у них костюмы интересные. Энергетика на Байкале просто чудесная, – с улыбкой рассказала друга участница мероприятия, сотрудник городской поликлиники № 2 Валентина Брылёва.
На церемонии награждения фонду АНО «Содействие» вручили сертификат на 1 миллион рублей. Подарок вручали командам в составе участников СВО с районов Бурятии и Улан-Удэ. Всего таких было семь. Деньги направятся на нужды бойцам, участвующих в специальной военной операции.
Приглашённый звёздный гость Дмитрий Певцов выходил на лёд, общался с участниками, а также делал фотографии со всеми желающими. Особенно ему запомнились представители из Северо-Байкальского района, выступавших в костюме индейцев. Они, кстати, в рамках фестиваля одержали победу в конкурсе в номинации «Лучшая командная экипировка».
В интервью журналистам Дмитрий признался, что не сильно любит рыбалку. Однако от фестиваля он остался в восторге.
- Байкал потрясающий. Огромное количество пресной воды, такого нет ни у кого. Нам повезло. За 60 лет я был на рыбалке всего дважды и этого занятия не понимаю. Важен факт не самой рыбалки, а что происходит вокруг – это замечательно. Потрясающая выдумка участников по костюмам. Я специально сходил сфотографироваться с индейцами, с девчонками из перинатального центра Улан-Удэ. Тут всё в порядке с юмором. Попробовал омуль – очень понравилось. Надеюсь, что нас позовут в следующем году, – сказал Дмитрий Певцов.
Кроме того, народный артист России на сцене «Байкальской рыбалки» выступил с 30-минутным концертом для зрителей. Также он изъявил желание выступить со своим оркестром в Бурятской филармонии в столице Бурятии. На фестивале ему понравились буузы, как традиционные, так и с рыбной начинкой.
- Поел буузы, мне понравилось. Ел руками без вилок. Буузы есть вилкой – это преступление, – подметил Певцов.
На детскую рыбалку зарегистрировались свыше 90 ребятишек. Их кураторами были депутаты Улан-Удэнского горсовета. К сожалению, юные рыбаки не смогли выловить ни одной рыбы.
Приз зрительских симпатий получили женская команда перинатального центра Улан-Удэ и команда «Пятый элемент» (Улан-Удэ). А приз имени Сергея Булдакова взяли «СеVерянчи» из Северо-Байкальского района. В номинации «Самая активная группа поддержки» победила команда «Гена и компания».
Самым юным участником фестиваля стал шестилетний Ярослав. Ему подарили игрушку на радиоуправлении. Иркутская команда «Байкал 4*4» выловили самую крупную рыбку с весом 400 граммов.
На протяжении всего времени зрителей развлекали красочными номерами творческих коллективов Бурятии.
По традиции на закрытии «Байкальской рыбалки» разожгли большой костёр, вокруг которого победители совершили обкат на новеньком внедорожнике. После желающие станцевали возле него массовый ёхор.
Всего на фестивале «Байкальская рыбалка» соревновались 250 команд. Это свыше 1000 участников. На байкальский лёд приехали любители зимней рыбалки из Хабаровска, Владивостока, Якутска, Иркутска, Санкт-Петербурга, Томска, Сургута, Красноярска, Новосибирска, Читы, районов Бурятии, Тывы и Забайкальского края.
Также масштабный фестиваль посетила делегация из Сенегала. Почётные гостьи поддержали рыбачек.
Распределение мест «Байкальской рыбалки – 2024»:
1 место – «Леди Бур» (Улан-Удэ, 811 граммов) – внедорожник УАЗ «Патриот»
2 место – «Кяхта» (631 грамм) – квадроцикл
3 место – «Цунами» (Красноярск, 627 граммов) – лодочный мотор Yamaha
4 место – «Медведь» (Чита, 562 грамма) – четырёхместная лодка «Селенга»
5 место – «Конфитрейд» (Иркутск, 511 граммов) – генератор Hyundai
6 место – «АО ВРК-1» (Улан-Удэ, 460 граммов) – мотоледобур
7 место – «Байкал 4*4» (Иркутск, 458 граммов) – эхолот Calypso
8 место – «Вымпел» (Улан-Удэ, 415 граммов) – навигатор
9 место – «Адреналин» (Иркутск – Улан-Удэ, 320 граммов) – подводная камера
10 место – «Депутаты Джиды» (280 граммов) – автохолодильник
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