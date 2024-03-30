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Дмитрий Певцов оценил креатив рыбаков из Северо-Байкальского района

Дмитрий Певцов оценил креатив рыбаков из Северо-Байкальского района
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии проходит масштабный фестиваль «Байкальская рыбалка»

Звёздный гость «Байкальской рыбалки» - народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов - вышел на лёд.

Актёр во время соревнований подошёл к участникам из Северо-Байкальского района Бурятии, которые приехали на фестиваль в костюмах индейцев. Дмитрий оценил креатив северобайкальцев и захотел с ними сфотографироваться. Кроме того, именитый актер оставил свой автограф на флаге района.

К рыбакам позже выстроилась очередь желающих сфотографироваться с ними.

Как сообщал «Байкал-Daily», Дмитрий Певцов стал звёздным гостем главного рыбацкого фестиваля страны «Байкальская рыбалка-2024» (0+). Турнир проходит в течение двух дней (29-30 марта) на льду Байкала в районе села Турка Прибайкальского района.

Участие в «Байкальской рыбалке» принимают 250 команд. На байкальский лёд съехались любители зимней рыбалки из Хабаровска, Владивостока, Якутска, Иркутска, Санкт-Петербурга, Томска, Сургута, Красноярска, Новосибирска, Читы, районов Республики Бурятия, Тывы и Забайкальского края.

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Байкальская рыбалка

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