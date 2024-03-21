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Поддержать участниц «Байкальской рыбалки» приедут женщины из Сенегала

Поддержать участниц «Байкальской рыбалки» приедут женщины из Сенегала
Общество,  Фото:На фото Уми Сен (предоставлено организаторами)
Делегация прибудет в республику с бизнес-миссией

27-30 марта Бурятию посетит делегация из Сенегала (государство в Западной Африке). В Улан-Удэ прилетят лидеры Русского культурного центра «Калинка» в Сенегале Лариса Крюкова и Уми Сен, а также знаменитый дизайнер и галерист Мариме Нъянг. Целью визита называют «укрепление международных связей и сотрудничества в сфере предпринимательства».

Планируется, что по итогам визита предприниматели Сенегала и Бурятии смогут наладить долгосрочное партнёрство. Планируется подписание принципиального соглашения о сотрудничестве с предпринимательским сообществом «Опора России».

Кроме того, заграничная делегация погрузится в богатую культуру, узнает о традициях быте республики.



Этот визит является шансом расширить экономические и культурные горизонты обоим сторонам, открывая новые возможности, отмечают организаторы.

- В Республике Сенегал всем сообществам дана рекомендация о развитии взаимоотношений с Россией, особенно с регионами Дальнего Востока - обмен культурными связями, заключение договором по сотрудничеству, выход на международный рынок России, также выход предпринимателей Бурятии на рынок Сенегала. Это новое перспективное направление для наших предпринимателей, - рассказали «Байкал-Daily» организаторы «Байкальской рыбалки».

В декабре 2024 года запланирован ответный визит бурятских предпринимателей в столицу Сенегала - город Дакар. Они отправятся на Рождественскую выставку.


Во время визита делегация из Сенегала посетит масштабный рыбацкий фестиваль «Байкальская рыбалка-2024» (возрастное ограничение 0+). Лариса Крюкова и Уми Сен будут поддерживать рыбачек. В этом году зарегистрировалось 250 команд, из которых 35 – чисто женские. Кстати, женская команда с самым богатым уловом получит четыре путёвки в Сочи.

В 2024 году приглашённым звёздным гостем стал актёр Дмитрий Певцов. Два дня он будет участвовать в концертной программе, а команда, победившая в конкурсе на лучший девиз, получит автограф звезды. Также выступят звезды бурятской эстрады Чингис Раднаев, Сергей Плотников, Алина Намсараева и другие.

«Байкальская рыбалка» пройдёт 29-30 марта в селе Турка Прибайкальского района. 


Байкальская рыбалка Сенегал международное сотрудничество предприниматели

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