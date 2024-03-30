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На «Байкальской рыбалке» победила женская команда из Улан-Удэ

На «Байкальской рыбалке» победила женская команда из Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Команда выиграла внедорожник

В селе Турка Прибайкальского района Бурятии подошла к концу «Байкальская рыбалка-2024» (возрастное ограничение 0+). На фестивале победила женская команда из Улан-Удэ под названием «Леди Бур». Их улов составил 811 граммов. Они выиграли внедорожник УАЗ «Патриот».

На втором месте - команда из Кяхты (улов составил 631 грамм), они стали обладателями квадроцикла. На третьем месте оказались участники из Красноярска с уловом в 627 граммов. Они выиграли лодочный мотор «Ямаха» мощностью 30 л/с.  

Среди женских команд лучшими оказались две: «Фишка», «ВРК 1». Они выиграли путёвки в Сочи.

Полные итоги соревнований будут опубликованы позже.


Крупнейший рыбацкий фестиваль проходил 29-30 марта в «Байкальской Гавани», в селе Турка Прибайкальского района. Участие в фестивале приняли 250 команд, а это – 1000 человек. И в этом году рекордное количество женских команд. Впервые за всё время проведения зарегистрировалось 35 женских команд, на лёд вышли 140 участниц.

На фестиваль приехали рыбаки из разных городов, регионов России: Хабаровска, Владивостока, Якутска, Иркутска, Санкт-Петербурга, Томска, Сургута, Красноярска, Новосибирска, Читы, Тывы и Забайкальского края.

Звёздным гостем «Байкальской рыбалки» стал народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Он активно принимал участие в мероприятии, беседовал и фотографировался со зрителями и участниками, а также выступал на сцене.

Масштабный фестиваль посетила делегация из Сенегала. Почётные гостьи поддержали рыбачек.


 

Лидеры Русского культурного центра «Калинка» в Сенегале Лариса Крюкова и Уми Сен, а также знаменитый дизайнер и галерист Мариме Нъянг прибыли в Бурятию с бизнес-миссией. Цель визита - укрепление международных связей и сотрудничества в сфере предпринимательства.

Планируется, что по итогам визита предприниматели Сенегала и Бурятии смогут наладить долгосрочное партнёрство. Планируется подписание принципиального соглашения о сотрудничестве с предпринимательским сообществом «Опора России». Кроме того, заграничная делегация погрузится в богатую культуру, узнает о традициях, быте республики.


Байкальская рыбалка

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