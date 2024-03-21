В Бурятии военному из ЛНР помогли получить российский паспорт

Он обратился за помощью к уполномоченному по правам человека



В январе 2024 года уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова посещала военный госпиталь в посёлке Сосновый Бор. Тогда к ней обратился военнослужащий, житель Луганской Народной Республики, который проходил лечение. Он пожаловался, что с августа 2023 года ему не могут оформить паспорт гражданина России.



Юлия Жамбалова обратилась в управление по вопросам миграции МВД по Бурятии. Она попросила не затягивать сроки оформления паспорта военному.



«11 марта в адрес уполномоченного поступил ответ от управления по вопросам миграции о том, что военнослужащий документирован паспортом гражданина Российской Федерации на основании федерального конституционного закона от 4 октября 2022 года «О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании нового субъекта», - рассказали сегодня в аппарате бурятского омбудсмена.

