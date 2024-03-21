21 марта

20 марта

Популярное

В Бурятии военному из ЛНР помогли получить российский паспорт

В Бурятии военному из ЛНР помогли получить российский паспорт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он обратился за помощью к уполномоченному по правам человека

В январе 2024 года уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова посещала военный госпиталь в посёлке Сосновый Бор. Тогда к ней обратился военнослужащий, житель Луганской Народной Республики, который проходил лечение. Он пожаловался, что с августа 2023 года ему не могут оформить паспорт гражданина России.

Юлия Жамбалова обратилась в управление по вопросам миграции МВД по Бурятии. Она попросила не затягивать сроки оформления паспорта военному.

«11 марта в адрес уполномоченного поступил ответ от управления по вопросам миграции о том, что военнослужащий документирован паспортом гражданина Российской Федерации на основании федерального конституционного закона от 4 октября 2022 года «О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании нового субъекта», - рассказали сегодня в аппарате бурятского омбудсмена. 
уполномоченный по правам человека военнослужащие гражданство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Начальник УФСИН по Бурятии проведёт приём граждан
Начальник УФСИН по Бурятии проведёт приём граждан
Общество, 21.03.2024
Необходима предварительная запись
В Бурятии обнаружили ещё одно забавное голосование по объектам благоустройства
В Бурятии обнаружили ещё одно забавное голосование по объектам благоустройства
Общество, 21.03.2024
Жителям посёлка предлагают выбрать из двух вариантов фонарей
В Бурятии закрыли Татауровскую ледовую переправу
В Бурятии закрыли Татауровскую ледовую переправу
Общество, 21.03.2024
Этой зимой она работала с 27 декабря
На въезде в Улан-Удэ развернули лошадей
На въезде в Улан-Удэ развернули лошадей
Общество, 21.03.2024
Ветеринары теперь дежурят в селе Сотниково круглосуточно
В Улан-Удэ прошли учения по тушению пожара в высотке
В Улан-Удэ прошли учения по тушению пожара в высотке
Общество, 21.03.2024
Во время учений «спасли» трёх человек  
В Бурятии следователи разберутся с ветхим домом
В Бурятии следователи разберутся с ветхим домом
Общество, 21.03.2024
Жильцы жалуются, что их дом не признают аварийным
В ДФО и АЗРФ определят лучшие проекты в сфере ИТ
В ДФО и АЗРФ определят лучшие проекты в сфере ИТ
Общество, 21.03.2024
Победителю конкурса вручат 1 млн рублей
Монголия соберёт исполнителей на морин хууре на фестиваль
Монголия соберёт исполнителей на морин хууре на фестиваль
Общество, 21.03.2024
Международное мероприятие состоится в аймаке Умнеговь
В Бурятии сохранится тёплая погода
В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество, 21.03.2024
Местами ожидается снег 
В Бурятии разыграют кубок по тайскому боксу
В Бурятии разыграют кубок по тайскому боксу
Общество, 20.03.2024
Соревнования пройдут в столице республике

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^